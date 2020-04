Sylvie HONORE // " Si je suis gentil, je serai aimé", "Si je travaille dur, je réussirai"... Toute notre enfance nous avons mis en place un système de pensées pour nous orienter dans le monde. Seulement voilà, au fil du temps certaines de ces pensées inconscientes se sont transformées en croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer : "Ce n'est pas possible", "Je n'en suis pas capable", "Je ne le mérite pas". Bonne nouvelle : il est possible de s'en débarrasser !

Les 4 croyances qui vous empêchent d'être libre - La vie du bon côté - 29/04/2020 Sylvie HONORE // " Si je suis gentil, je serai aimé", "Si je travaille dur, je réussirai"... Toute notre enfance nous avons mis en place un système de pensées pour nous orienter dans le monde. Seulement voilà, au fil du temps certaines de ces pensées inconscientes se sont transformées en croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer : "Ce n'est pas possible", "Je n'en suis pas capable", "Je ne le mérite pas". Bonne nouvelle : il est possible de s'en débarrasser !

Pour tout savoir sur les croyances qui gouvernent nos vies sans même en avoir conscience, Valérie Roumanoff, Hypnothérapeute, formatrice et conférencière, vous invite à découvrir Les 4 croyances principales qui vous empêchent d’être libre et comment vous en libérer ! Un podcast qui délivre bien des trésors et potentiels de vie.

Valérie Roumanoff épingle pour nous toutes les ressources positives de l’hypnose ericksonienne, cette méthode douce, non intrusive et réputée dans le monde entier pour être la plus efficace. Une thérapie brève qui permet de reprendre le contrôle de sa vie, de nos émotions et de nos actions pour plus de maîtrise et de confort dans de nombreux domaines.

L’hypnothérapie, comment ça marche ?

L'hypnose ericksonienne fait appel à notre inconscient pour qu'on puisse "se soigner" soi-même. Le présupposé de base est que chacun possède en soi toutes les ressources nécessaires pour effectuer les changements désirés. L'hypnose permet d'avoir accès à ces ressources inconscientes qui semblent consciemment inaccessibles. Douce et non intrusive, cette hypnose est réputée dans le monde entier pour être la plus efficace.

L’hypnose, à quoi ça sert ?

Vous avez peut-être déjà essayé plusieurs thérapies avec un résultat décevant... En 1 à 10 séances selon votre problématique, cette thérapie brève vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions et de vos actions pour plus de maîtrise et de confort dans de nombreux domaines : Stress, anxiété

Insomnie

Phobie

Traumatisme

Arrêt du tabac

Perte de poids

Confiance en soi

Onychophagie

Addiction

Rupture amoureuse...

Et aussi pour les enfants

La PNL

La PNL, programmation neuro-linguistique est, comme l'hypnose, une thérapie brève. De plus en plus de personnes sont chaque jour séduits par les effets bénéfiques de cette méthode ou plutôt par cette philosophie de vie. Comme le dit Richard Bandler, un de ses fondateurs, la PNL est "le mode d'emploi du cerveau humain". Notre cerveau a d'immenses capacités, mais personne ne nous a jamais appris à nous en servir. Voici, selon Valérie Roumanoff, les trois principaux avantages de ces techniques en thérapie: La rapidité des changements effectués. La simplicité des exercices proposés. L'implication de la personne dans son évolution.

Stop aux croyances qui nous pourrissent la vie !

Les 4 croyances qui vous empêchent d'être libre © https://www.facebook.com/photo?fbid=10157112065753062&set=pcb.10157112070348062 " Si je suis gentil, je serai aimé ", " Si je travaille dur, je réussirai "… Toute notre enfance nous avons mis en place un système de pensée pour nous orienter dans le monde. Seulement voilà, au fil du temps certaines de ces pensées inconscientes se sont transformées en croyances limitantes qui nous empêchent d’avancer : "ce n’est pas possible", "je n’en suis pas capable", "je ne le mérite pas", "c’est de ma faute". Bonne nouvelle : il est possible de s’en débarrasser ! De nombreux cas, des exercices pratiques et des séances d’autohypnose guidées vous aideront à vous libérer de ces prisons mentales et à être enfin libre. Je vous invite à lire ce petit traité de libération et donc de joie. Frédéric Lenoir "Les 4 croyances qui vous empêchent d'être libre" aux Editions Larousse, sortie prévue le 24 août 2020

Valérie Roumanoff

Valérie Roumanoff © Tous droits réservés Valérie Roumanoff est hypnothérapeute et reçoit aussi bien des adultes que des enfants ou adolescents dans son cabinet à Paris. Elle forme également de futurs thérapeutes en hypnose ericksonienne et en PNL dans l'une des plus grandes écoles d'hypnose en France. Passionnée par la compréhension de la nature humaine et des contradictions qui la caractérisent, elle est toujours en recherche de nouveaux outils efficaces et utiles pour aller mieux et permettre aux autres d'en faire autant.

Elle a écrit Le Marchand de sable va passer, un recueil d’histoires hypnotiques pour aider les enfants à s’endormir, Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ?, une méthode efficace pour apaiser les tensions et les colères au sein de la famille, et aussi Les histoires magiques du soir, 15 récits fantastiques pour aider l’enfant à surmonter ses difficultés, tous les trois parus aux éditions First. Elle a également écrit Parent solo aux Éditions Eyrolles et Anxiété, douleurs, insomnies... Vos problèmes vous veulent du bien aux Éditions Larousse.



Retrouvez son actualité sur son site Pour aller mieux Valérie Roumanoff est aussi sur Facebook

