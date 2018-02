« Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel »

La plupart des femmes et des hommes adultes se disent insatisfaits de leur vie amoureuse et sexuelle. Après quelques années, les uns estiment que la flamme a disparu. D’autres se plaignent que leur partenaire n'est plus ni très désirant ni très désirable. La routine a pris le dessus. Saviez-vous que notre vie amoureuse et sexuelle est régie, elle aussi, par des lois universelles ? Parlons-en avec Pascal de Sutter et Julie du Chemin, sexologues.