Le yoga prénatal et ses bienfaits durant la grossesse

Sylvie Honoré et son invitée Julie De Wolf nous parlent du yoga pré natal et de ses nombreux bienfaits !

Le yoga pré natal - La vie du bon côté - 26/08/2020 Sylvie Honoré et son invitée Julie De Wolf nous parlent du yoga pré natal et de ses nombreux bienfaits !

Le yoga prénatal est un allié de la grossesse qui fait du bien à la future maman mais aussi au bébé !La grossesse entraîne des bouleversements physiques et psychiques importants chez la femme. Influencée par les hormones, elle est souvent plus sensible, à fleur de peau. L'humeur peut fluctuer, la perception de soi et de sa propre existence peut changer. La future maman a donc besoin de se retrouver avec elle-même pour accéder à une certaine paix intérieure, et c’est ce que la méditation et le yoga peuvent offrir ! Dans ce podcast, Sylvie Honoré et son invitée Julie De Wolf nous parlent du yoga prénatal et de ses nombreux bienfaits !

3 images Julie De Wolf et Sylvie Honoré © Tous droits réservés

Le yoga prénatal : qu’est-ce que c’est ?

Le yoga est la recherche d’un équilibre, d’une harmonie entre le corps, le souffle et le mental. Acceptation de soi, sérénité, stabilité. Recommandé à tout âge et pour tous, la pratique du yoga est particulièrement bénéfique pour les femmes enceintes. Le travail sur le corps et sur le mental propre au yoga permet aux femmes enceintes de découvrir et de s’approprier en douceur les transformations physiques aux différents stades de la grossesse et de gérer avec calme des émotions souvent fluctuantes en cette période de transformations intenses. Mais surtout, le yoga permet de créer un lien, une connexion, un échange profond avec son bébé. Les postures pratiquées sont compatibles avec la grossesse et les mouvements sont pratiqués en douceur.



Les exercices mettent aussi l'accent sur la respiration et la relaxation afin de développer le calme et la confiance en soi, dans cette période où le corps et l'esprit sont parfois bouleversés.



Comme dans un cours de yoga classique, la séance dure généralement une heure, une heure et demi.

Quels sont ses bienfaits ?

Contrairement aux idées reçues, l'activité physique est bénéfique pendant la grossesse s'il n'y a pas de complications médicales. Le yoga prénatal a de nombreux bienfaits pour les femmes enceintes. Il aide à soulager les maux de dos, les angoisses, les brûlures d'estomac,... grâce notamment à des mouvements et des étirements qui détendent les muscles sollicités par la grossesse. Il permet à la femme enceinte de rester plus agile et plus mobile, malgré son ventre et son poids et d'être plus sereine grâce à la régulation du souffle et à des exercices pour évacuer les tensions et apaiser le mental. Lorsque la future maman est détendue, le bébé en profite également.



Le Yoga prénatal aide aussi à préparer l'accouchement par la prise de conscience du corps et du souffle. Les femmes qui ont pratiqué le yoga avant et pendant leur grossesse ont plus de facilité à pousser en expirant car elles ont acquis la maîtrise de leur respiration. Les cours de yoga prénatal permettent aussi d'apprendre des positions facilitant le travail et l’accouchement.



Comment se passe une séance de yoga prénatal avec Julie De Wolf ?

Aujourd’hui enseignante de yoga (Viniyoga) depuis plusieurs années, Julie De Wolf s'est très vite intéressée au yoga prénatal. Lectures, séminaires et formations (B. De Gasquet) l'ont progressivement amenées à accompagner les futures mamans en individuel comme en groupes. Elle propose des séances adaptées à leur grossesse, et par la suite au postpartum, afin de vivre au mieux cette période particulière de leur vie de femme. Les séances sont un doux mélange d'exercices respiratoires (pranayama), de prise de conscience corporelle, d'exercices posturaux (asanas) d'étirement et de renforcement musculaire, de relaxation et de méditation (dhyâna) pour une plus grande connexion à soi. Elle propose aux femmes enceintes des séances adaptées à leur grossesse, afin de vivre au mieux cette période particulière de leur vie de femme. Les séances sont un doux mélange d'exercices respiratoires (pranayama), de prise de conscience corporelle (pratyara), d'exercices posturaux (asanas) d'étirement et de renforcement musculaire, de relaxation et de méditation (dhyâna) pour une plus grande connexion à soi (dharana). Les séances qui se suivent, semaine après semaine, les amènent à réduire les maux de grossesse tels que douleurs au dos, reflux… elles créent de l’espace pour le bébé ainsi qu’une connexion au bébé via certaines visualisations. Julie a souvent des mamans qui lui confient, des étoiles plein les yeux, qu’elles ont sentis leur bébé bouger pour la première fois durant la séance. Mais ce n’est pas tout. Au fil des séances elles apprennent à se construire une bulle bien-être dans laquelle elles se sentent un peu moins anxieuses, un peu plus à l’écoute, un peu plus détendues et confiantes et un peu plus proches de leur bébé. Cette bulle, elles se la recréent le jour de l’accouchement grâce aux exercices où le focus est placé sur les sensations corporelles, la respiration et des visualisations. Elles apprennent des postures en mouvement qu’elles pourront prendre le jour de l’accouchement pour celles, de plus en plus nombreuses, qui désirent mettre en place un accouchement physiologique avec ou sans péridurale. En rencontrant d’autres futures mamans elles échangent aussi sur les trucs et astuces de grossesse, les projets de naissance, et cela permet de partager tout cela avec des personnes qui vivent la même situation. Lors de l’accouchement elles deviennent actives à 100% en accompagnant leur bébé dans ce voyage vers leur venue au monde, et en s’accompagnant elles-mêmes dans ce chemin où elles se découvrent très souvent confiantes, puissantes et fières d’avoir aidé leur enfant à naître. Depuis les premiers Hommes sur Terre, le corps des femmes abritent cette potentialité de vie. Et pour celles qui ont choisi de vivre cette expérience Julie leur rappelle souvent que le corps de la femme est fait pour donner la vie. Quelle que soit l’histoire de chacune avec sa propre lignée maternelle, elle les renvoie souvent à la puissance de toutes ces femmes qui les ont mises au monde pour qu’aujourd’hui elles vivent cette expérience à leur tour.



Julie De Wolf

Julie De Wolf © Tous droits réservés Professeur de yoga certifiée et spécialisée en périnatal "Curieuse de nature, à l’écoute, positive et intuitive, j’aime les voyages, la spiritualité, ma famille de sang et de cœur, et j’ai décidé de faire de ma vie un chemin parsemé de petits bonheurs quotidiens. Le yoga en fait partie depuis plusieurs années et de formations en rencontres, c’est tout naturellement que je me suis mise à le partager avec enthousiasme et sérénité. Je suis professeur de yoga dont la formation est certifiée par l’Alliance internationale du Yoga. Je me suis formée en Yoga prénatal et post-natal par le biais de lectures, de formations et de séminaires en Belgique et à l'étranger. Je souhaite par le biais des séances de yoga proposer des outils simples afin de porter un regard nouveau et pétillant sur notre quotidien, un lâcher-prise pour se recentrer sur l'essentiel, notre corps, notre respiration... afin de nous façonner une vie emplie de petits bonheurs. Et par le biais des séances de yoga périnatal je souhaite participer à ma manière à mettre au monde des enfants dans un monde plus lumineux. Je souhaite que le monde dans lequel ces enfants vont naître soit vu comme un monde où le positif existe, où le bonheur ne soit pas une illusion, où l’émerveillement, les étoiles dans les yeux et les sourires soient présents sur nos visages, où les petits bonheurs simples soient mis en valeurs tels des trésors précieux, et où se satisfaire de moins permette de se sentir plus riche." Il est clair que le monde que nous connaissons aujourd’hui nécessite que nous le réinventions ! passer par le yoga invite à ça. S’arrêter, inspirer… et expirer… cela permet de se rendre compte que l’essentiel tient en peu de choses. Si vous souhaitez participer à des activités de yoga prénatal, rendez-vous sur la page Facebook OHANA YOGA avec Julie et/ou sur le site OHANA YOGA

Chaque jour, prenez la vie du bon côté !

Sylvie Honoré © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.