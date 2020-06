Le yoga du Rire s’impose par sa facilité à installer un bien-être complet chez ses pratiquants. C’est un concept révolutionnaire né de l’idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le premier club de rire dans un parc le 13 mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd’hui, le phénomène est mondial et des milliers de clubs de rire sont recensés dans plus de 105 pays.

Et si on s’offrait une bonne tranche de rire ?

Le yoga du rire

Le Yoga du rire pour ré-enchanter la vie du bon côté - © Volanthevist - Getty Images Le Yoga du rire pour réenchanter sa vie du bon côté - © Klaus Vedfelt - Getty Images Le Yoga du rire pour réenchanter sa vie du bon côté - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Institutrice maternelle de formation, Anne Bolle a choisi de changer de cap et s’est alors tournée vers des pratiques qui peuvent aider l’Etre humain dans sa globalité. Le yoga du rire s’est imposé à elle, comme une évidence pour en partager tous ces éclats !

Le rire apporte beaucoup de choses pour les gens, créé en Inde, le phénomène est aujourd’hui mondial.

C’est quoi le yoga du rire ?

Techniquement, le yoga du rire combine des rires sans raison avec des respirations yogiques (pranayama). Il s’appuie sur une combinaison mêlant des rires avec la respiration du yoga. Cela apporte plus d’oxygène au corps et au cerveau, permettant de se sentir plus énergique et en bonne santé.

C’est un concept unique qui permet à chacun de rire sans raison : pas besoin de blagues, de sens de l’humour ou de sketches et comédies. Les séances, sur base d’exercices formels, se déroulent en groupe en gardant un contact visuel avec les autres participants, ce qui contribue à rendre le rire contagieux. Les exercices de rire alternent avec des exercices de respiration venant du yoga ce qui a pour effet d’accroître l’apport d’oxygène à la fois dans le corps et dans le cerveau. Le résultat en est d’avoir plus d’énergie et d’améliorer notre santé.

Le rire commence en groupe tel un exercice, en maintenant un contact visuel et en retrouvant l’insouciance des enfants : il se transforme rapidement en véritable rire et devient contagieux

L’animateur est là pour aider le groupe à se mettre en condition, ce sont des exercices ludiques qui permettent d’aller au rire préparé au rire réel. Les exercices de respiration sont de mise car tout est lié.

Pour de faux comme pour de vrai

Notre cerveau ne fait pas la différence entre le rire stimulé, provoqué et le rire réel et donc les bienfaits pour les personnes sont bien effectifs. Rire c’est bon pour la santé, c’est du miel pour le corps, pour l’esprit.

Comment doit être notre rire et combien de temps doit-il durer pour être bénéfique ?

Selon Dr Kataria, Laughter Yoga International

1. Afin d’obtenir les bienfaits du rire scientifiquement prouvés, nous avons besoin de rire 10 à 15 minutes en continu. Or, les rires quotidiens sont de durée trop courte pour apporter un quelconque bénéfice ou changement dans notre corps. Avec les exercices de yoga du rire, nous pouvons obtenir cette durée et la prolonger aussi longtemps que nous le voulons.

2. Un rire bénéfique doit être ample et provenir de notre intérieur, plus précisément du diaphragme. La séance de yoga du rire autorise ce type de rire : on y rit à volonté et chaleureusement sans aucune crainte de gêner, ni crainte du jugement de l’autre.

3. Nos rires dans la vie courante dépendent largement de facteurs extérieurs et aléatoires. Avec le yoga du rire, nous avons la garantie de rire quel que soit notre quotidien et la qualité de nos journées. C’est un moyen sûr d’en obtenir les bienfaits.

Les ateliers du rire

Anne s’adresse par ses ateliers du rire à un public très large, de 5 à 99 ans, pour les hommes et les femmes. Une séance dure une heure et commence par un échauffement – on fait des exercices de respiration profonde et des exercices sous la méthode de clapping qui consiste à frapper des mains, paume contre paume, afin de stimuler des points énergétiques. On cultive ainsi le petit côté espiègle et joyeux de l’enfant, c’est une attitude enjouée et un contact visuel qui favorisent l’émergence du rire spontané. Les méditations du rire en fin de séance nous emportent dans un rire contagieux : un vrai bonheur ! Une relaxation vient enfin couronner le tout, permettant à chacun de repartir relaxé, oxygéné et serein.

Et ça fait du bien ! Ca enlève les tensions nerveuses, le stress,… Mais c’est aussi bénéfique pour notre système immunitaire, notre santé globale, également pour diminuer le mauvais cholestérol, ça améliore la qualité du sommeil, ça apporte une joie de vivre et ça aide à appréhender la vie autrement. 5 minutes de yoga du rire équivalent à 15 minutes de jogging. Le fait de rire ça rajeunit le visage, ça ralentit le vieillissement, ça booste le moral, ça donne vraiment la banane !

Des bienfaits pluriels :

Le Yoga du Rire a une action des plus favorables à différents niveaux :

1. Le développement personnel :

Il aide à laisser entrer plus de rire dans sa vie, à développer un sens de l’humour sain et à être plus souriant. La perception de la réalité devient plus positive, le renforcement de la confiance en soi et de l’espoir rend plus optimiste. Le rire aide à désamorcer les peurs et permet d’avancer.

2. La vie professionnelle :

Afin d’être à son meilleur, le cerveau a besoin de 25% de plus d’oxygène que n’importe quel autre organe du corps. Le Yoga du Rire augmente l’apport d’oxygène non seulement au cerveau mais dans tout le corps, permettant de travailler plus longtemps et plus efficacement. Rire nous rend plus performant.

3. La santé :

Le Yoga du Rire aide à ne pas tomber malade car il aide aux processus de guérison, réduit les symptômes de stress physique, mental et émotionnel, renforce le système immunitaire, renouvelle l’oxygène, diminue les symptômes d’hypertension, est excellent pour le cœur et les poumons et aide à contrôler le taux de sucre dans le sang.

C’est également un antidote puissant à la dépression.

4. La vie sociale :

Il influence favorablement notre qualité de vie. Le rire nous connecte aux autres positivement et développe notre capacité à créer des liens.

5. Les difficultés de la vie :

Le Yoga du Rire apprend à garder le moral même face aux difficultés et aux défis de la vie. Il nourrit une attitude mentale positive, aide à gérer des situations négatives et facilite la collaboration avec des personnes difficiles.

Il nous positionne positivement et augmente notre courage, il permet la résilience.

HAHA ZEN propose ainsi des ateliers du rire sur place mais aussi sur demande pour les entreprises, les institutions, les homes, les écoles, les centres de formation, les clubs sportifs, les milieux associatifs, pour des enterrements de vie de jeunes filles ! Ça brise vraiment la glace et ça aide à mettre l’ambiance. Tout le monde se prête au rire même les plus figés d’entrée de jeu ! Les personnes sont sur la retenue au départ puis le changement, l’épanouissement est au rendez-vous, la transformation est magique.

S’offrir Une bonne tranche de rire, c’est avec grand plaisir et ça aide à prendre la vie… du bon côté !