Le tutorat par les pairs…

Jean-Pascal Bousez conseille les parents qui ont un enfant en difficulté. Plutôt que de lui proposer un nouveau soutien scolaire, ils peuvent lui suggérer un rôle actif et positif qui lui permettra d'acquérir des apports méthodologiques utiles. On lui montre qu'on lui fait confiance puisque l’élève explique à un autre. On donne à notre adolescent plus d’assurance. Il apprend à être à l’aise avec des personnes inconnues, à parler devant les autres et à se sentir responsable.