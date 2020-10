Le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA)

La différence fait la richesse de notre monde. Nous devons absolument accepter que certaines personnes soient différentes, interagissent et communiquent différemment que "la norme". Ce sont d’ailleurs ces personnes, qui se retrouvent "hors normes" qui nous apprennent le plus sur l’être humain et sur ses potentialités. Dans ce podcast, Sylvie Honoré et son invitée Louise Abraham , logopède et thérapeute de la communication, nous parlent du Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) .

Le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurodéveloppemental présent à la naissance. Les premières manifestations peuvent apparaître lors de la petite enfance, généralement vers l’âge de 2 ans.

Ce trouble touche plusieurs aspects du développement de l’enfant. Il influe sur la capacité de l’enfant à communiquer et à entrer en relation avec les autres en plus de restreindre ses champs d’intérêt.

L’autisme est une façon différente de voir le monde qui nous entoure. Les personnes ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme ont une perception surdéveloppée et de ce fait, ne perçoivent pas du tout la même chose que les personnes non-autistes, au niveau des différents sens : visuel, auditif, tactile, proprioceptif, etc. Et ces particularités sensorielles expliquent énormément de choses, que ce soit des comportements un peu "bizarres", en tout cas que l’on juge bizarres car on ne peut pas les comprendre, et des façons différentes de communiquer. On ne parle pas d’absence de communication et d’interaction mais plutôt de différences dans la façon de communiquer et d’interagir. En effet, tout le monde communique et interagit car sans communiquer, l’être humain meurt.

Dès que nous naissons, nous communiquons, avec tous les moyens dont nous disposons. Les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou tout autre individu ayant un développement un peu différent, n’ont pas les moyens dont nous disposons tous et donc développent leurs propres moyens pour communiquer. Et parfois, ça passe par des cris, des comportements "particuliers", … avant que le langage oral apparaisse, bien plus tard. S’il apparaît évidemment car, malheureusement, il peut y avoir des comorbidités associées à l’autisme rendant difficile l’accès à la parole (par exemple : trouble moteur tel que la dyspraxie verbale qui est très fréquente dans l’autisme). Dès lors, il est indispensable au plus tôt de donner aux personnes des moyens pour communiquer autrement que par le langage oral. On parle de systèmes de Communication Alternative Améliorée.