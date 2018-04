"Le tarot créatif" – Le livre de Nathalie Hanot

Le tarot a été l'une des plus importantes voies mystiques occidentales de divination et de connaissance de soi. Le tarot créatif est une pratique originale et instinctive de dialogue avec ses symboles. Au moyen d'une foule d'exercices qui allient écriture, dessins et collages, Nathalie Hanot vous propose de créer un rituel quotidien. Vous allez explorer votre rapport au monde, découvrir les faces cachées de votre personnalité et libérer vos ressources et talents insoupçonnés !