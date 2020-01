Le sport : un bon élément pour stopper le tabac

On parle dans le podcast d'aujourd'hui de ce qu’un accompagnement sportif et personnalisé peut apporter aux ex-fumeurs ou en tout cas, à ceux qui veulent se sortir de cette dépendance et/ou addiction avec Bruno Bériot, Personal Trainer chez Body Concept Training .

• Enfin, en dehors des effets liés au tabac, la pratique d’une activité physique régulière procure un sentiment de bien-être. Ainsi, le sport aide à soulager les symptômes dépressifs et d’anxiété et permet de garder un bon moral.

"Né d’une famille modeste en août 1969 à Beloeil, dans le Hainaut en Belgique. Les chemins de mon enfance ont été parsemés de beaucoup de virages.

Dès lors, j’ai décidé que quand je serais adulte, je construirais les routes que j’aurais décidé d’emprunter.

Passionné dès mon plus jeune âge par le sport, la communication et la psychologie, le métier de Personal Trainer était pour moi un rêve et donc un but !

Lorsque j’ai commencé à construire mes propres routes en 1990, le Personal Training n’était pas connu chez nous.

12 ans plus tard, je fais appel à plusieurs chefs de chantier (formateur) pour renforcer " mes constructions " en Personal Training."

Pour en savoir plus sur son parcours, cliquez ici !