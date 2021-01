Le sacré est partout, ouvrez l’œil !

Les chemins du Sacré - La vie du bon côté - 29/01/2021 Depuis plus de quarante ans, Frédéric Lenoir s'intéresse aux quêtes spirituelles et aux sagesses si diverses du monde. Il a voyagé à travers les cinq continents sur les traces du sacré et a rencontré des femmes, des hommes et des enfants dont la ferveur spirituelle et l’humanité l’ont bouleversé. De ces voyages et ces rencontres est né le livre " Les Chemins du Sacré"