"Le printemps de l'orientation": par l'ennéagramme, les jeunes se révèlent

En plus, avec la crise du Covid-19, les salons d’information et les activités en écoles sont arrêtées. La méthode ‘projeter les films de ma carrière’ a été mise au point par le Halin Prémont Enneagram Institute (HPEI) et le professeur Frédéric Nils, spécialiste de l’orientation à l’UCL.

Parmi eux, un nombre important perdra une année au moins en raison d’une mauvaise orientation de départ. Pour choisir des études et un métier, il faut bien connaître sa personnalité, ses motivations, ses centres d’intérêts et ses compétences. Beaucoup de jeunes sont insuffisamment préparés à faire des choix éclairés.

Projeter les films de ma carrière

Des contacts en rupture, des perspectives remplies d’incertitudes

De nombreux jeunes ont peu de contacts sociaux durant cette période de (dé) confinement. Or, leurs questions de choix d’études et d’orientation restent entières. C’est pourquoi l' Enneagram Institute propose durant les mois qui viennent (de mai à août 2020) de nombreuses sessions à distance ou présentielles : 20 heures de coaching par petits groupes de 6 à 8 jeunes (de 16 à 25 ans) avec un.e formateur.trice certifié.e en orientation.

La méthode ‘Projeter les films de ma carrière’a été lancée il y a 3 ans par l’Institut d’Ennéagramme HPEI avec la collaboration du prof. F. Nils de l’UCL. Des centaines de jeunes ont pu expérimenter la puissance de cette approche. En 20 heures, ils connaissent en profondeur leur personnalité, leurs motivations et centres d’intérêt et repartent avec des idées d’études et de métiers qui pourraient vraiment correspondre à qui ils sont et veulent devenir. Cette méthode est décrite sur le site www.jefaismoncinéma.org

Elle a été adaptée pédagogiquement et expérimentée avec un groupe de jeunes pour bien fonctionner en ligne. Le format en ligne est de 6 sessions de 3 h en groupe + 2 h de coaching individuel. En présentiel, ce sont 3 journées complètes en groupe.

L’ennéagramme vous révèle

L’ennéagramme est un des premiers modèles de personnalité, particulièrement précis et puissant pour comprendre le fonctionnement humain. Il n’enferme pas dans une case, mais permet de comprendre comment chacun voit spontanément le monde et y réagit. Il se pratique par auto-observation et plutôt en groupe, pour que chacun comprenne et apprécie la diversité.

Le questionnaire mis au point par l’Institut a été validé scientifiquement à l’UCL en 2009.

Depuis 2012, des animations avec des groupes de jeunes sont réalisées, dans les écoles ou en dehors. Les jeunes se reconnaissent plus vite et clairement encore que les adultes. Une journée d’ennéagramme permet aux jeunes d’être plus conscients de leur fonctionnement, de leurs besoins et de l’impact qu’ils ont sur les autres. Dans les écoles, cela a aussi des effets positifs sur la dynamique de classe.

Les jeunes disposent très rarement d’un espace pour développer la connaissance de soi, se centrer sur eux et conscientiser ce qui les anime profondément. Dans un cadre neutre et bienveillant, les jeunes peuvent profiter de cet espace pour se reconnaître et s’appuyer sur cette connaissance pour faire des choix épanouissants.