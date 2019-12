Le microbiote intestinal fait le poids !

L’influence démontrée du microbiote intestinal sur le poids. Aujourd’hui, on va se ré-ga-ler ! On va s’alimenter de bonnes habitudes alimentaires et surtout des bons conseils de notre experte du jour qui va tout nous dire afin de chouchouter notre flore intestinale. Parce que OUI, tout et lié. Et notre microbiote peut ainsi expliquer une prise de poids, c’est la science qui le dit. On met tous ces ingrédients en sauce, on les saupoudre de fines connaissances, de fortes expériences et on parfume le tout d’une infinie sagesse pour équilibrer notre vie… Du bon côté. Merci Sylvie, merci Sigrid… On fait un petit tour du côté de notre microbiote,… A table – c’est servi !

Au menu du jour… temporary-20191209035024 - © Tous droits réservés Quelle est l’influence du microbiote intestinal sur le poids ? Sigrid Termolle, Diététicienne nutritionniste, Esthéticienne, Massothérapeute et Sylvie Honoré nous servent le plat du jour.

Bactéries, cerveau et émotions… Tout est lié ! temporary-20191209035024 - © nito100 - Getty Images/iStockphoto Certaines bactéries extraient plus de calories que d’autres, ce serait une explication du surpoids. Mais il est aussi un lien à établir entre le cerveau et nos émotions. Alors que certaines bactéries influencent positivement notre comportement alimentaire et nous dirigent vers des aliments sains, d’autres bactéries quant à elles nous influencent à manger des choses plus sucrées, des aliments qui se hissent en haut de la pyramide alimentaire ! Et c’est là un effet boule de neige. Bactéries – émotions et cerveau… Tout est lié – c’est un cercle vicieux. D’où toute l’importance d’une alimentation saine qui influence positivement le microbiote intestinal et qui évitera en retour de nous diriger vers des aliments peu profitables. C’est le premier pilier quant à ce dysfonctionnement alimentaire et ses effets sur la prise de poids : l’Axe bidirectionnel : INTESTIN – CERVEAU

Le manque de diversité du microbiote temporary-20191209035024 - © comzeal - Getty Images/iStockphoto temporary-20191209035024 - © wundervisuals - Getty Images temporary-20191209035024 - © Fahroni - Getty Images/iStockphoto Les personnes en surpoids ont un microbiote différent, c’est un constat. Il témoigne d’un manque de diversité qui peut trouver ses origines dès la naissance. En raison d’une césarienne, du lait maternel, mais aussi de la mauvaise hygiène de vie, de l’alimentation, des médicaments comme les antibiotiques ! Il est essentiel, vital d’entretenir sa flore intestinale. L’activité physique est aussi un bon élément de poids !

La dysbiose temporary-20191209035024 - © virojt - Getty Images/iStockphoto Là, on est face à un microbiote appauvri, tout va mal. En raison d’une mauvaise hygiène de vie, de l’alimentation mais aussi de la pratique d’un sport de façon trop intense par exemple. Les additifs, les pesticides,.. Le système immunitaire trinque et perd de sa superbe… =>Un terrain donc propice à la pathologie, au surpoids. Entretenir sa flore intestinale, c’est vraiment prendre sainement la vie du bon côté

temporary-20191209035024 - © Tous droits réservés Sigrid Termolle est Diététicienne nutritionniste, Esthéticienne, Massothérapeute A l’issue de son cursus de diététicienne, elle a eu l’opportunité de réaliser son travail de fin d’études sur un passionnant sujet, dont le titre de sa thèse était : "L’alimentation riche en probiotiques et en prébiotiques en vue de l’amélioration de la colopathie fonctionnelle chez l’adulte". Elle traitait ainsi deux paramètres que sont : le microbiote intestinal et le syndrome de l’intestin irritable chez l’adulte, dont le lien entre les deux était la création d’un régime alimentaire basé sur les pro- et prébiotiques et d’une manière générale sur l’alimentation fermentée, adapté et spécifique à chaque individu en vue de l’amélioration de leurs symptômes. Elle a remporté grâce à sa thèse, le Healthfruit Award parmi toutes les écoles de diététique de Belgique qui est le prix du meilleur mémoire de bachelier sur l’impact des fruits et/ou des légumes sur notre santé. Ce prix fut sponsorisé par la firme Zespri, qui m’a donné entre autres, l’accès au FENS 2019 à Berlin. Quelle est l’influence du microbiote intestinal sur le poids ? Sigrid nous invite à le découvrir via ce podcast "la vie du bon côté". La page facebook de Sigrid

