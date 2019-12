Dans le podcast d'aujourd'hui, nous vous présentons l'ouvrage "Le gros livre de la minceur" de Xavier Jacobs, de l'Institut du poids (à Namur, Vedrin et Visé).

Fort de 25 années d'expérience en médecine nutritionnelle, l'Institut du Poids propose d'accompagner les personnes en situation de surpoids de manière inédite. Leur approche : réapprendre à manger selon ses goûts et combiner des soins esthétiques pour booster l'observance nutritionnelle.

Avec plus de 74% de réussite 12 mois après traitement : les résultats sont là.

Alors que cette méthode adaptée et personnalisée a fait ses preuves au sein de ces instituts, on vous présente l'ouvrage, le guide support de cette méthode inédite. Le plus : la méthode proposée dans l'ouvrage trouve son prolongement dans une application mobile accessible à tous.

L’innovation et la force de la méthode vient de l’aspect " intégré et en temps réel " des différents aspects de l’encadrement : de la gestion des repas à la forme, depuis le diagnostic des besoins propres à la personne jusqu’aux recettes spécifiques et proportionnées pour chaque individu.

Monitoring santé, menus quotidiens, liste de courses, conseils hygiène-diététiques et "management" d’activités physiques viennent compléter l’encadrement intégré et proposés au sein même de l’application.