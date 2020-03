Le funambule libéré : de la résilience à la renaissance.

Géraldine s’est inspirée de la vie d’une maman et de son fils. Ce dernier fut victime d’un accident, il ne sera alors plus jamais "comme avant". A son réveil, le jeune homme ne se souvient de rien. S’impose à lui une autre vie, un autre chemin, celui de la résilience, de la libération pour re-vivre autrement.

Le funambule libéré

C'est un livre inspiré d’un fait réel. C’est l’histoire d’un homme, Nathan qui a eu un accident grave. Il tombe dans le coma. À son réveil, il ne se souvient de rien. Il a beaucoup de colère, de deuil et de souffrance en lui. Nathan va vivre alors un chemin de libération intérieure pour le mener vers plus de paix et de possibilités.

Aborde de façon unique la gestion de l’infirmité, l’utilité des crises et comment se reconstruire. Elle illustre aussi comment se libérer de nos croyances, de nos perceptions limitantes, de notre prison intérieure pour acquérir plus de choix et de sérénité.

Il faut ouvrir d’autres portes, ne pas rester confiner car tout est possible, l’après est très important.

Sur le chemin de la résilience, de la libération

La phase du deuil…

C’est tout un travail de deuil à faire par rapport à sa vie d’avant, par rapport aux projections que l’on se faisait, vis-à-vis des activités,… Ce ne sera plus comme avant.

Ça arrive brutalement aussi, avec une force, c’est si violent. On est obligé de changer, cela s’impose à nous, la vie nous pousse dans un chemin que l’on n’a pas choisi ! La colère, le sentiment d’injustice, la tristesse,… Tout s’entremêle. Le corps n’est plus "comme avant" mais l’esprit s’en ressent aussi et inversement. Plus on est dans la colère, la rage, la non-acceptation, plus l’impact est fort sur le physique, l’esprit impacte véritablement le corps.

La transformation...

On doit abandonner des choses, celles qui faisaient notre quotidien et s’ouvrir alors à d’autres. On va ainsi puiser au plus profond de nous-même ce qui fait sens, à nouveau ! La circonstance oblige à mettre des choses en place, ça secoue. On est par la force des choses invité à recomposer autrement, autre chose. C’est un véritable chemin de transformation.

Cet événement, cet accident impose ce cheminement, cette transformation, cette résilience, cette libération. Quand on va vers l’acceptation, quand on s’ouvre à ce nouveau rayonnement, c’est une véritable renaissance, on est libéré !

