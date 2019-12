Le feng-shui : un remède pour les personnes atteintes d'alzheimer ?

"On aide ainsi à éliminer la confusion en créant l’environnement nécessaire à leur BIEN-ETRE et à leur épanouissement".

Sylvie Honoré et Anne-Sophie Droulez mettent en lumière tous les bienfaits des aménagements Feng Shui en maison de repos, et notamment pour les résidences accueillant des personnes souffrant d’alzheimer.

Nous sommes alors quotidiennement imprégnés de tout ce que dégage ce nouvel aménagement et les nouveaux objets de décoration choisis consciemment, pour la symbolique et la vibration qu’ils dégagent.

Se reconnecter à SOI

Le nouveau Feng Shui en son approche thérapeutique invite à se reconnecter à SOI pour aller de l’avant avec les changements que l’on a envie de réaliser.

Apaiser et dynamiser…

Il est important d’apaiser ou de dynamiser et c’est selon ce que les personnes âgées vont devoir faire et selon les lieux de vie ad hoc. On va faciliter la circulation des Energies par le biais des couleurs, des formes, par des matières qui sont utilisées dans ces environnements spécifiques.

On peut aussi apaiser et dynamiser grâce au mobilier en le disposant d’une manière bien particulière. On soignera la dite "position de maîtrise" qui consiste à avoir quelque chose derrière soi qui nous rassure et on optimise aussi une vision devant soi…

La circulation de l' Energie…

C’est souvent difficile quand on a trop de choses de favoriser la bonne circulation de l' Energie. Un lieu trop encombré procure du stress visuel déjà. Dans les maisons de repos, ce n’est pas toujours évident de bénéficier de place, les chambres, les lieux de vie sont souvent encombrés et cela a un impact. Trier et épurer c’est essentiel pour faire circuler l' Energie favorablement.

Les personnes souffrant d’Alzheimer…

Deux choses sont essentielles à prendre en considération :

1° La confusion est de mise pour elles… Cela génère du stress, certaines personnes exprimeront d’ailleurs ce stress par de l’agressivité. Il importe donc d’apaiser mais aussi d’autonomiser, on favorise l’identité personnelle.

2° La mémoire émotionnelle ; celle liée à des choses vécues. On aide ainsi à se reconnecter à qui on est, en évoquant un souvenir, on crée alors des espaces "familiers" qui incitent à refaire des gestes du passé. La mémoire émotionnelle maintient la personne, c’est vital !

Ces objets qui suscitent des souvenirs…

Il importe pour ces personnes souffrant d’alzheimer de susciter le souvenir… On met alors des repères, on crée des espaces plus petits avec des fonctionnalités clairement définies. Un grand séjour sera subdivisé en plusieurs zones… Avec un espace télé, l’espace cuisine, salle à manger… On évite ainsi la confusion. Le message est plus clair, sans équivoque.

On remet des objets émotionnels dans les couloirs, des objets en lien avec la vie des personnes. On vise à coller au plus avec le récit et la vie de la personne.

Tous ces aménagements thérapeutiques contribuent au bien-être des résidents et en cascade à celui du personnel soignant et des familles.