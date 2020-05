Le confinement avec nos animaux

Vous êtes confiné avec votre chien ? Bien des vétérinaires vous donnent des conseils. On vous propose de les passer soigneusement en revue grâce à la Compagnie des animaux et précisément grâce au Docteur Jean-Christophe Vullierme. Il nous livre son point de vue en ce podcast "La vie du bon côté".

Hausse d’abandons ou pic d’adoptions en réaction à la crise sanitaire ?

Bien des informations erronées ont circulé à propos des animaux domestiques au lendemain du confinement lié à l’épidémie de Coronavirus. On a évoqué une hausse d’abandons alors même que les animaux, disait-on d’entrée de jeu, ne pouvaient pas être atteints par cette maladie,… Depuis les infos disent le contraire.

Qu’en est-il exactement ?

Aujourd’hui les choses sont très claires : il n’y a vraiment pas de preuves que les chats et les chiens transmettent le Covid-19, alors que l’inverse peut se produire. Il importe de se laver les mains après avoir caressé son animal, comme toujours, et profiter de leur compagnie qui nous est encore plus précieuse en ce moment ! Ne laissez tout simplement pas votre chien vous lécher le visage !

Les animaux ne font pas partie de la chaîne de transmission directe à l’homme, ils peuvent se transformer en transmetteur du virus à d’autres si le propriétaire dépose ses propres virus sur les poils de son animal, car il est possible que le virus survive quelques minutes ou heures sur l’animal, comme sur les surfaces plastiques ou métalliques d’ailleurs.

Dans la situation où la personne sort l’animal à la place du propriétaire, il faut alors déposer laisse et collier à l’entrée, sans que le propriétaire contaminé ne les touche.

Attention, il importe de le répéter : il n’est en revanche pas recommandé d’utiliser de produits désinfectants sur les pattes de son chien, qui occasionnerait des brûlures.

Hausse d’abandons ou d’adoptions ?

Il semblerait qu’il n’y ait pas eu le pic d’abandons craint par les refuges. Il y a plutôt un pic d’adoptions lorsque les déplacements et l’accueil des institutions étaient autorisés. Il faut davantage être attentif au revers de la médaille et de ne pas prendre un animal en raison du confinement ! On regretterait bien ensuite cet acte, cet élan insufflé par la situation pénible que nous vivons. Il importe de bien y réfléchir avant afin de définir la véritable raison de l’adoption. Ça ne s’improvise pas, la réflexion et son fondement doivent vraiment être pris en considération, y compris en cette circonstance de confinement. Il faut envisager le long terme !