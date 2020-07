Sylvie HONORE // Faire grandir nos enfants sans mythe ou perfection … mais avec un brin de magie ! Devenez pas à pas « Parent plus Conscient, Parent Bienveillant" En compagnie de Clémentine Prouteau et Vincent Fannoy, les invités de ce podcast

Coaching parental - La vie du bon côté - 20/07/2020 Sylvie HONORE // Faire grandir nos enfants sans mythe ou perfection … mais avec un brin de magie ! Devenez pas à pas « Parent plus Conscient, Parent Bienveillant" En compagnie de Clémentine Prouteau et Vincent Fannoy, les invités de ce podcast

En tant que parents nous sommes parfois perdus, perplexes, soucieux de préserver un équilibre au sein de notre famille. Ce livre "Coaching Parental" permet de co-construire vos solutions, de développer avec vos enfants une relation harmonieuse pour qu’ils deviennent des adultes responsables, épanouis et confiants en eux. "Un livre qui fait du bien aux parents !". Comment devenir un parent bienveillant, comment enrichir et cultiver les ressources utiles pour l’épanouissement familial ? Comment accompagner nos enfants différemment ?… Innovez et développez les justes solutions en co-construction, pour vous et vos enfants : voici quelques clefs que nous offrent Clémentine Prouteau et Vincent Fannoy, auteurs de ce guide pratique. Faire grandir nos enfants sans mythe ou perfection… Mais avec un brin de magie !

Pourquoi un coaching pour parent(s) ? Le coaching parental - © SDI Productions - Getty Images Invité : Clémentine Prouteau et Vincent Fannoy Amener l’enfant chez un praticien pour le " réparer " peut être un patch efficace… Mais ponctuel. Comprendre et apprendre à guider différemment son enfant par soi-même, grâce aux clés acquises ensemble, vous permet de rester acteur de vos solutions : un cadeau pour la vie. Vous voulez développer votre bien-être et celui de vos enfants grâce à un cadre bienveillant laissant place aux échanges constructifs ? Parfois perdus, perplexes ou soucieux de préserver un équilibre si précieux au sein de la famille, vous voudriez bien découvrir comment faire ? Vous aimeriez, au travers d’une lecture à votre rythme, vivre un parcours d’auto-coaching, explorer pas à pas les composantes de votre parentalité, cultiver la clairvoyance et récolter les clés pratiques qui vous permettront de co-construire vos solutions en famille et avec votre enfant ? Il n’est pas rare que nous n’osions pas forcément poser les limites qui nous respectent, ou qui sont nécessaires. Parfois aussi nous les posons, mais pas de manière satisfaisante, que ce soit dans la façon de le faire ou au niveau du résultat obtenu. […] Comme pour jouer ou pour rouler sur la route, fixer des limites et des règles claires à nos enfants est donc nécessaire. Marcel Rufo […] le souligne : l’amour et la sécurité sont les deux besoins fondamentaux de nos enfants. Comment nos enfants pourraient-ils se sentir en sécurité sans limites ? C’est comme si vous appreniez à nager en pleine mer… N’est-ce pas plus rassurant lorsque vous voyez les bords de la piscine ou le rivage ? Fixer le cadre de fonctionnement mutuel avec son enfant permet d’être clair avec soi et l’autre. Cela permet donc aussi d’éviter les frustrations (" si j’avais su… "). Coaching parental - La vie du bon côté - 20/07/2020 Sylvie HONORE // Faire grandir nos enfants sans mythe ou perfection … mais avec un brin de magie ! Devenez pas à pas « Parent plus Conscient, Parent Bienveillant" En compagnie de Clémentine Prouteau et Vincent Fannoy, les invités de ce podcast

Parents + conscients, parents bienveillants Le coaching parental - © SDI Productions - Getty Images - Il est important de faire un bilan, un état de départ, savoir où on en est par rapport aux difficultés mais aussi aux forces qu’on sous-estime souvent. - Quel parent je suis et souhaiterais être ? Dans quelle direction je veux guider mes enfants tout en respectant leurs choix ? - On parcoure ce guide avec un carnet de route que l’on complète pas à pas, au fil des exercices. - Le coaching permet un regard autre, extérieur qui est constructif, enrichissant. Etre parent, c’est l’art imparfait de transmettre son amour et son savoir - Le cadre, les règles, les limites : il n’y a pas d’école qui nous apprend à être parents. Dites à vos enfants de vous aider, ça permet d’éviter bien des frustrations, le trop de pression, la responsabilité. En négociant on prend en compte les besoins de chacun. On co-construit en considérant les besoins respectifs. Parler de nos vrais besoins, c’est moins frustrant que d’entrer dans une colère inexpliquée. Poser des cadres c’est aussi faire une sorte de contrat. "Nous allons jouer mais pour telle durée, tel moment,…" On donne du sens au cadre, pourquoi tel moment pour le jeu,… On explique le pourquoi. La difficulté de poser des cadres peut venir de la difficulté de s’écouter soi-même, de se respecter, d’imposer des choses à l’enfant,… On responsabilise l’enfant, on l’inclut dans la prise de décision en écoutant son désir dans un cadre définit. Ça part d’un dialogue pour voir si son besoin est réel ou une simple envie. Souplesse ne veut pas dire manque de fermeté ! On prend du recul pour mesure la teneur des décisions, des perspectives. Qu’est-ce qui est important, on l’évalue au mieux. - Formulez les choses positivement, s’autoriser à faire des erreurs et en faire aveu, ça met en confiance. Etre juste avec soi et son enfant, rester cohérent, adapter si cela fait sens. - La communication non violente est aussi un outil constructif. - L’écoute active, s’écouter l’un l’autre, l’authenticité, s’harmoniser à l’autre, s’adapter à l’autre c’est essentiel, fondamental. C’est un entraînement de sortir de nos projections, de s’en délester et d' accueillir alors le point de vue de l’autre. - Rentrer dans le monde de l’enfant, c’est aller chercher quelqu’un là où il est. On s’intéresse, on se met à sa hauteur pour envisager ensemble des perspectives. - Eveiller la conscience des parents sur le fait que nos enfants nous écoutent, nous observe, ça met la pression parfois mais on peut oser l’imperfection ! - Tout s’apprend par la répétition, mais aussi par nos échecs plus que par nos victoires parfois même. On opère des ajustements, on va de l’avant forts de ces apprentissages - Etre patient, la notion du temps est si différente pour l’adulte et l’enfant. On vit dans une société où tout va vite, il est important de prendre le temps de se poser. - Les projections de nos peurs, nos croyances, nos rêves,… On peut mettre toutes les rustines sur nos enfants, si nous n’avons pas réparer nos maux, on les transpose sur notre entourage. Imposer nos choix, ce n’est pas pertinent, respecter la liberté, les choix de notre enfant c’est important. L’ouverture d’esprit contribue positivement à l’autonomie de l’enfant, on s’ouvre à son monde, à sa perception, ses envies. - Notre évolution est constante, il est un perpétuel champ de possible qui s’offre à nous, tout le temps, pas à pas. C’est un voyage auquel invite ce livre avec 12 clefs pour prendre la vie du bon côté !

Clémentine Prouteau et Vincent Fannoy CP. - © Tous droits réservés Le coaching parental - © Tous droits réservés Le coaching parental - © Tous droits réservés "Découvrir la magie et l’efficacité du Coaching Mental pour transformer votre parentalité, votre vie ou votre posture professionnelle vous intéresse ? Trouver une solution à vos problèmes est important pour vous ? Alors vous êtes au bon endroit ! Et s’il vous manquait juste le bon partenaire pour réaliser vos projets avec satisfaction ? Dynamisez et boostez l’atteinte de vos objectifs avec les vitamines de Clémentine ! Coach certifiée, formatrice, consultante et experte en organisation, je vous propose depuis près de 20 ans des solutions personnalisées à 360°. Du coaching pour particuliers à la transformation des processus, équipes et collaborateurs, mon approche est centrée sur l’humain et associe diverses techniques (coaching, neurosciences et expertise technique). Je mets mes qualités d’écoute, d’analyse et de remise au clair de problématiques à votre service afin de développer, ensemble, LA solution qui vous correspond." Clémentine Prouteau Extrait du site : https://www.clementineprouteau.com/ "Parce qu’un être humain est comme un prisme et a de multiples facettes, vous le voyez différemment suivant la position de laquelle vous le regardez…" Extrait du site : https://vincentfannoy.com/ Vincent Fannoy - Expert en communication et coaching-mental

Le livre "Coaching parental" – Préface de Carlos Vaquera Le coaching parental - © Tous droits réservés "Il y a des tas d’écoles pour devenir médecin, kinésithérapeute ou mécanicien. Mais aucune école ne nous apprend à devenir parent. C’est un comble ! Alors qu’un des piliers les plus importants pour l’épanouissement de notre enfant devrait être celui-là ! Je suis papa d’une fille au doux prénom de Shana Luna, et moi aussi j’ai commis des erreurs dans l’accompagnement de mon enfant. L’école de la vie ne nous apprend pas à les éviter. Pourtant, en les vivant nous apprenons de ces expériences. Finalement, la seule véritable erreur est de recommencer la même erreur… C’est aussi simple que cela. Quel dommage que ce livre ne soit pas tombé entre mes mains il y a une quinzaine d’années ; il m’aurait aidé à mieux construire ma relation avec elle. Ce que j’ai finalement réussi à faire en plusieurs années, ce livre m’aurait permis de le faire en quelques mois". Extrait – Préface de Carlos Vaquera Puisque la perfection n’existe pas, tâchons d’être heureux sans elle !

Tous les jours, prenez la vie du bon côté CP. - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.