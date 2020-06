Le chant prénatal, le chant familial : une enveloppe sonore bien-être & santé pour la vie

Chanter est excellent pour la santé et le moral, encore plus quand on attend un bébé. Cette préparation à la naissance séduit de plus en plus les futures mamans.

La voix, le chant : ces atouts bien-être & santé

Les arts du chant, du souffle et de la voix.

Avec sa maternité Geneviève s’est intéressée au chant prénatal, ce fut une révélation, des moments forts, doux et puissants, des instants bien-être qui tout naturellement ne pouvaient que se prolonger à travers du chant familial.

LE CHANT PRENATAL

La voix enrobe le bébé, ce sont des traces que le cerveau va garder toute sa vie. Le cerveau est véritablement réceptif aux sons. Quand on s’adresse à son bébé, quelque chose se passe, c’est une enveloppe sonore et sociale. Il y a une bulle protectrice du son qui se dessine. L’importance de la voix humaine, on la sous-estime et pourtant, c’est essentiel. Une berceuse c’est si serein et bienfaisant tout comme les comptines, les chants de massage,… Durant toute notre vie ça vient nous envelopper, nous animer, nous réchauffer.

Chanter c’est important, ça rassure, ça enveloppe, ça sécurise,… Ça vient de très loin, du plus profond de notre Etre et c’est universel.

Les trois vertus du chant :

LA RELATION : On tisse le lien, on crée une relation, on transmet des messages, notre histoire, nos émotions.

LE JEU : chaque moment de vie peut être ponctué et animé par le jeu, par le chant. Quand on change les couches de l’enfant, dans la voiture,… Tout s’anime et se vit avec le chant.

LE RITE : au coucher par exemple, on connaît tous les bienfaits et la douceur enveloppante d’une berceuse, des comptines,… D’autres cultures sont plus habituées à ces traditions du chant pour ponctuer chaque événement de la vie. Le chant est vraiment partie prenante de ces passages de vie.

Du chant prénatal au chant familial

Si le lien s’établit par les sons, la voix, le chant pour bébé, c’est une clef bien-être pour la vie. Accorder davantage d’attention à ce vecteur communicationnel si fort, si impactant est important. Le monde artistique contribue à ce vivier essentiel bien-être&santé. C’est essentiel et lui accorder plus de reconnaissance serait une bonne chose.

Geneviève propose des ateliers, sort également un CD pour que la voix, le chant vibrent du bon côté !