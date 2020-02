Intuitif de talent, ouvert d'esprit, créatif, pragmatique, un homme bien dans son temps et qui met ses compétences au service des particuliers et des entreprises, c'est Ludovic Boucart - "chaman urbain" qui nous plonge dans un monde presqu’intouchable où seuls les initiés à la limite auraient droit. Ludovic est aussi guérisseur, conseiller holistique en évolution personnelle et d'entreprise, géobiologiste et met ses nombreuses compétences aux services des particuliers et des entreprises depuis de nombreuses années.

Chaman2.0 ! Le chamanisme, discipline qui fascine et émerveille - © Sarayut Thaneerat / EyeEm - Getty Images/EyeEm L'énergie est partout Il est temps d'être soi-même Le chamanisme est un monde réservé aux initiés. Dans la culture, les traditions on choisit celui ou celle qui va devenir chaman et on l'initie. Le chaman existe depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures. L'image que l'on se fait cependant du chaman est souvent très folklorique forte de ses apparâts fantaisistes qu'on lui confère. Les vêtements spécifiques, les plumes, les gri-gri, ... Tout contribue à cette fausse imagerie. Ludovic sort de ce côté mystique, de ce versant oesotérique. Il laisse tomber les plumes pour être dans sa plus authentique expression. Il est chaman en ce monde moderne, il est chaman 2.0. moi, je ne l'ai pas choisi, ça m'est tombé dessus par hasard On peut pratiquer le chamanisme, travailler avec les énergies sur le corps humain, les animaux et dans un lieu tout en étant bien dans son temps, dans son monde "moderne. "Ma mission consiste à être heureux, à rendre les gens heureux et plus équilibrés, plus alignés."

Tout est en lien... Le chamanisme, discipline qui fascine et émerveille - © Yuichiro Chino - Getty Images La vie est une somme d'équations que nous pouvons faire varier - Ludovic Boucart - Chaman Urbain - Un chaman dans la tradition va faire le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, des esprits. Il va aussi se connecter aux animaux et au lieu de vie que ce soit la fôret, la montagne, la ville, ... C'est un tout et fonction de la construction énergétique du lieu. Etre chaman c'est aussi établir le lien entre les gens, c'est être le trait d'union entre tout ça, entre toutes ces énergies. On comprend ainsi comment les gens inter-réagissent entre eux, on sait aussi comment choisir un lieu "juste" pour y construire telle ou telle chose ou le modifier pour l'adapter à la fonctionnalité visée. On ressent l'énergie et on vise l'harmonie. Le chamanisme en entreprise, c'est créer le lien entre les gens aussi, c'est du chamanisme moderne 2.0 ! C'est un outil merveilleux, c'est un don qui permet de comprendre les choses de l'autre dimension et de les exprimer par la parole. Cet outil aide à se connaître, à se reconnecter à soi et aux éléments. C'est de l'instinct, c'est du bon sens !

Ludovic Boucart Le chamanisme, discipline qui fascine et émerveille - © Tous droits réservés Ludovic Boucart, depuis son enfance possède ce don si particulier de voir et de ressentir les énergies et de les faire circuler. Après des études universitaires en science et management, il a crée sa propre entreprise dans le secteur haut de gamme. En parallèle, il a continué à apprendre et à recevoir les cadeaux de la vie qui font de lui, aujourd'hui, un homme libre d'esprit et ancrer dans la réalité.

