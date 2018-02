Le caractère intrusif des technologies nouvelles !

Aujourd’hui, il faut être disponible partout, tout le temps et accepter d’être sans cesse interrompu par des mails, des sms…. Au travail, cette intrusion est exacerbée. Laura Delcroix est spécialisée dans le bonheur au boulot et les transformations positives d’organisation. Dans le cadre de ses missions, elle est en contact avec des travailleurs. Qu’avez-vous mis en place pour mieux utiliser ces technologies et ne plus en être esclave ? Vous sentez-vous envahi ?