Le cancer du sein en questions !

Les femmes atteintes du cancer du sein ne sont pas souvent au courant du chemin qui les attendent. De nombreuses questions les envahissent mais aussi la peur, un mal-être. Comment l’annoncer à l’entourage ? Que ressent-on après une intervention chirurgicale ? Quel sera le traitement et ses conséquences ? Agathe Fransolet l’une des fondatrices de l’ASBL « Ladies Against cancer » et Guy Jérusalem, oncologue, expliquent comment garder le moral, prendre du temps pour soi et surtout comment bien s’entourer.