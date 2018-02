Le bonheur peut s’exprimer avec trois mots simples : « Beau, Bien, Bon »

Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie, explique comment cultiver les habitudes qui font du bien. Le Beau sublime, le Bien équilibre, le Bon rassemble. Le "Beau Bien Bon" est une approche intégrative. On se sent plus léger, plus authentique, plus alerte. Les mécanismes de fonctionnement fondamental sont renforcés et le cerveau est protégé grâce à une meilleure réserve cognitive. Les outils d’ouverture au monde sont élargis, on se sent à sa place dans le monde.