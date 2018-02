Le bonheur au travail est-il rentable ?

Pourquoi travaillons-nous ? En tant que patron d'entreprise, est-ce possible d'innover au lieu de licencier ? Avez-vous une attitude de leader ? Comment percevez-vous votre entreprise ? Les enquêtes prouvent qu’un agent heureux est plus performant, plus créatif, plus loyal, moins absent, moins malade. Des employés heureux font des clients heureux qui, à leur tour, font des actionnaires heureux. Parlons-en avec Maxime Raux, coach motivateur et formateur.