Lancer et propulser un projet de coeur - La vie du bon côté - 27/05/2020 Sylvie HONORE // Où on en est dans ses challenges actuels ? Où on en est dans ses étapes de vie? Et quel rêve on veut encore entreprendre? Est-il possible de lancer et propulser un projet de cœur ? Telle est la question essentielle que nous allons aborder dans ce podcast…

Nicolas et Sandrine De Vicq sont entrepreneurs, coachs, conférenciers et cocréateurs du programme de coaching " J'entreprends ma Vie ". Ils aident les travailleurs mal dans leur peau et leur travail à se libérer du système pour se créer une vie pleine de sens. Les 3 phases pour lancer et propulser un projet de COEUR, c’est ce que nous allons découvrir dans ce podcast.

La vie du Bon Côté chez soi c’est aussi prendre le temps de comprendre ce que l’on vit en période de confinement ou de reprise à la normale et comment se faire aider concrètement pour les personnes en difficulté. Se poser la question de savoir où on en est dans ses challenges actuels ? où on en est dans ses étapes de vie ? Et quel rêve on veut encore entreprendre ? Est-il possible de lancer et propulser un projet de cœur ? Telle est la question essentielle que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Sandrine et Nicolas De Vicq forment un mouvement, une communauté baptisée " J’entreprends ma Vie " et organisent des séminaires à ce sujet mais leur parcours n'est pas banal. Parents de deux petits garçons, Sandrine & Nicolas ont un jour décidé de virer leurs patrons et de construire une entreprise familiale sur internet pour devenir coaches de vie. Ils ont ainsi réalisé leur grand rêve de faire un tour du monde en famille avec leurs deux petits garçons tout en aidant des centaines de personnes à se réinventer et à se libérer ! Leur activité de coaches consiste à accompagner les gens qui souhaitent changer de vie durablement et remettre du sens dans leur vie, à les aider à mettre des actions concrètes en place pour pouvoir réaliser leur rêve. Sandrine, psychologue, aide les gens à prendre conscience de ce qui est important pour eux, de ce qui ne leur convient pas dans leur vie, et à reprendre leur vie en main. Nicolas, business coach, les aide ensuite à structurer un nouveau projet de vie, à dépasser leurs peurs et à lâcher prise sur le résultat. Ensemble ils forment un duo de coachs équilibré et hors du commun pour aider leurs clients à construire leur business de coeur et leur discours va dans ce sens : Oui, il est possible de sortir du système et de se construire une vie libre et pleine de sens.

Les 3 SHIFTS à faire pour savoir ce que vous voulez vraiment et prendre un nouveau départ dès aujourd'hui

SHIFT #1 La nouvelle façon d'envisager votre travail pour enfin vous sentir utile et reconnu à votre juste valeur tout en contribuant positivement dans le monde. SHIFT #2 Les 4 portes psychologiques que vous devrez franchir (et dans le bon ordre) pour éviter de retomber dans vos travers et passer à côté de votre vie. SHIFT #3 Un outil étonnant pour réconcilier vos parts en conflit qui vous empêchent d'avancer. L'important n'est pas dêtre parfait mais d'être COMPLET. Pour vous inscrire à l'Atelier de Coaching OFFERT : cliquez ICI !

Découvrez Sandrine & Nicolas de Vicq

Sandrine & Nicolas De Vicq © https://www.facebook.com/photo/?fbid=2480667001988079&set=a.635328676521930 "Notre mission est de "Changer le monde une vie à la fois", nous accompagnons celles et ceux qui ont ce besoin et ce désir profond de changer de manière durable et alignée. Dans nos vidéos, nous voulons vous partager les meilleures clés et conseils en terme de psychologie et de stratégies pour vous aider à trouver votre truc à vous et votre place dans ce monde. Ne perdez plus une minute à vous fondre dans un moule et choisissez VOTRE version originale. Il est temps d’oser entreprendre votre vie et de réaliser vos rêves." La page Facebook de Sandrine & Nicolas

