La vie sociale des personnes non-voyantes !

Les personnes déficientes visuelles ont parfois peur de sortir de chez elles. Elles n'osent plus recevoir. Elles pensent que faire du sport ou aller au concert n'est plus possible. Le risque d'isolement est grand. La Ligue Braille offre des services qui permettent aux personnes des tous âges, aveugles et malvoyantes, de continuer à avoir une vie sociale active et enrichissante. Parlons-en avec Michèle Dubois et Christine Beausaert.