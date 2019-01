La thérapie par l'écriture

Larème Debbah, auteure du livre "Et si", souffre de sclérose en plaques. Elle affirme qu’il existe un lien entre lecture, écriture et thérapie. Lorsqu'elle n'a plus su travailler, elle s'est mise à écrire et lire. Doucement, à son rythme, sans que cela n’aggrave son état de santé. Ce geste quotidien l’aide à passer au travers de l’adversité. Elle écrit pour elle, pour sa santé ! Elle ne pensait pas rédiger un livre sur la sclérose en plaques jusqu’à ce qu'elle en ressente un besoin viscéral.