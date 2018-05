La théorie des "Pourquoi" ou "Pourquoi être unique et différent ?"

L’avenir appartient à ceux qui se différencient, dit Philippe Bétourné, thérapeute. Osez être différent ! Investissez dans votre "Pourquoi" ! Le WHY, c’est notre raison d’être. C’est ce qui nous pousse à avancer, malgré les embûches et les inconvénients. Qu’est-ce qui vous anime ? Qui vous pousse à vouloir devenir meilleur ? Le WHY nous donne le courage, la détermination et l’énergie de continuer malgré les difficultés. Parce que des difficultés, il y en aura toujours.