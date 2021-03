La tendresse, notre plus jolie part d’humanité

" On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non ; on ne le pourrait pas " … chantait Bourvil. Et il avait bien raison ! Car vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, effectivement. Véronique Aïache explique : " La tendresse nous construit. Dès le ventre de notre mère, on se développe dans un bain de tendresse. C’est un havre de paix qui nous protège de tout, qui est synonyme de réconfort, de douceur, et d’exaltation. Elle va nous servir de repères une fois " dehors "."

" On peut mourir d’un manque de tendresse " insiste Véronique Aïache. Pour étayer son propos, elle évoque l’époque où les décès infantiles étaient légion : " Un enfant sur quatre mourrait. C’était terriblement banal, au point que Montaigne écrivait : " J’ai perdu deux ou trois enfants en nourrice, non sans regrets, mais sans fâcherie ". Entre l’Antiquité et l’après-guerre, les enfants n’étaient que très peu considérés avant l’âge de la parole. L’enfant était donc privé de tout ce qui fait qu’il se développe psychologiquement et physiologiquement. Heureusement depuis, la tendresse a retrouvé une place importante dans la vie de l’enfant. C’est en partie grâce au psychiatre John Bowlby qui a mis en lumière, dans une étude sur la théorie de l’attachement publiée en 1949, ce besoin fondamental de tendresse et de l’affectif pour le développement psychologique et psychique.