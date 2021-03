La tendresse d'une doula

Plus

Quels sont les avantages de la tendresse ? Dans ce podcast animé par Sylvie Honoré, Emmanuele Gerin, doula énergéticienne, répondra à cette question qui touche aussi les futures mamans.

Qu'est-ce qu'une doula ?

Le mot "doula", du grec ancien, est utilisé aujourd’hui dans le domaine de la périnatalité, pour nommer une femme qui a pour vocation d’aider une autre femme et son entourage pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, grâce à son expérience et à sa formation. Elle incarne la figure féminine qui se tenait autrefois auprès de la femme qui met au monde son bébé, aux côtés de la sage-femme. Outre son savoir, la doula offre ce que les femmes enceintes ne trouvent pas si facilement : un espace-temps où celle-ci peut être entendue, accueillie dans toute sa complexité, et soutenue avec bienveillance. La doula propose un accompagnement émotionnel avant, pendant et après la naissance. Elle oeuvre pour le bien-être des mères et pères en devenir. La dimension médicale étant prise en charge par le médecin ou la sage femme, la doula favorise le bien être physique et psychique. Être et Présence, écoute et soutien, accompagnante de vos choix éclairés… Je suis doula !

La tendresse, essentielle dans notre vie

La tendresse est un sentiment d’affection, d’amitié, d’attachement, de générosité qui porte à considérer autrui avec bienveillance, à le traiter avec beaucoup de sollicitude. Elle s’exprime dans les gestes, le toucher, la douceur, la délicatesse, l’attention portée aux besoins d’autrui, le regard, la voix, et constitue une forme de respect de l’autre. Les étreintes sont nécessaires à notre survie. Inspirant la tendresse, la douceur et l’apaisement, les câlins tiennent un rôle considérable sur notre système immunitaire. Pour exemple, comme l’avait étudié Saul Schanberg, professeur à l’université de Duke, les nourrissons, notamment prématurés, n’ayant pas été touchés peuvent être amenés à dépérir. Une nouvelle étude, menée par l’Hôpital pour enfants de Columbus dans l’Ohio, et publiée dans la revue scientifique Current Biology, a rappelé le rôle primordial du peau-à-peau et du toucher chez les bébés, après avoir analysé les comportements de 125 bébés nés prématurés et à terme. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par Nathalie Maitre, professeur de pédiatrie à l’Hôpital pour enfants de Columbus, a utilisé des techniques de pointe en électro-encéphalographie pour observer l’activité du cerveau des bébés afin de savoir ce qu’ils ressentaient lors d’un toucher léger. Résultat : tous les petits gestes de tendresse et d’affection n’auraient donc que des aspects positifs sur le développement du nourrisson. En effet, comme le démontre l’étude, les caresses sont imprimées dans le cerveau de l’enfant et lui permettent, plus tard, d’avoir de meilleures connexions socio-émotionnelles.

Qui est Emmanuelle Gérin ?

Emmanuele Gérin © https://www.facebook.com/lucinedoula/ Maman de deux enfants nées à la maison avec une sage-femme en 2008 et 2013, son cheminement vers la naissance sacrée et le maternage proximal a débuté lors de sa 1ère grossesse. La vie et ses détours l’ont amenée à connaître diverses expériences féminines qui ont conforté cette envie et ce besoin d'être là, présente en soutien à la Femme dans les diverses situations qui touchent à son Essence, à son Corps, à son Utérus... à son Âme. Elle a donc effectué un virage à 180° pour aller vers ce que son cœur lui indiquait comme étant juste : d’une part sa formation de Doula et d’autre part sa formation en énergétique ; Reiki et Soins par les Bols Tibétains entre autres. En tant que doula formée au Québec par Amélie Blanchette et Isabelle Challut au Québec, il lui tient profondément à cœur de ritualiser ses accompagnements, de les ancrer dans un espace de sacralité. Ses différentes formations lui permettent de répondre à des attentes diverses et variées : Praticienne certifiée en HypnoNatal auprès de Lise Bartoli, elle vous amène progressivement à utiliser la technique de relaxation profonde pour vous-même notamment le jour de votre accouchement. ​Enfin, elle est membre de la Fédération francophone des doulas de Belgique. Retrouvez Emmanuelle Gerin le site Lucine Doula et sur Facebook

