La sophrologie : Pour qui ? Pour quoi ?

Pratiquer la sophrologie apporte de nombreux bienfaits. Elle permet de devenir acteur de sa vie, d’être à l’écoute, d’accueillir ses émotions et d’avoir davantage confiance en soi, d’être plus créatif, plus conscient,…C’est un processus de dévoilement de la conscience qui amène à une profonde transformation et à vivre une nouvelle quotidienneté.