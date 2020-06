La solution naturelle à l'éjaculation précoce

Notre invitée Nicole Audette, sexologue et psychothérapeute, nous parle d'une approche sexocorporelle, parfaitement adaptée pour solutionner l’éjaculation précoce aidant l’homme à développer les habiletés corporelles qui agissent directement sur ses réactions physiologiques.

Depuis plus de 25 ans, elle aide des femmes et des hommes de tous âges, à découvrir ou à redécouvrir, en quelques semaines parfois, leur potentiel sexuel et amoureux. Une démarche pourtant simple, fonctionne parfaitement bien parce qu’elle est basée sur les causes réelles de l'éjaculation précoce, qui sont "physiologiques et non psychologiques". Ce fait est prouvé scientifiquement. Mais bien des difficultés psycho-émotionnelles en résultent lorsque le problème perdure. Car c’est votre manière de vous positionner, de bouger, de respirer, etc. qui sont généralement responsables de votre éjaculation précoce, comme chez la majorité des hommes plus facilement et rapidement excitables. Tant que vous conserverez vos mêmes habitudes corporelles, vous entretiendrez votre problème d’éjaculation précoce. Mais tout pourrait changer si vous appreniez les quelques habiletés corporelles qui pourraient faire toute la différence.

Quelles sont les causes de l’éjaculation précoce ?

Généralement, l’éjaculation précoce découle des réactions "physiologiques" sanguines et musculaires qui se manifestent lors de l’excitation sexuelle chez les hommes plus facilement excitables, comme vous le verrez un peu plus loin dans ce texte. Environ 35% des hommes de la planète sont éjaculateurs précoces mais il y a plusieurs types d'EP. Heureusement, les hommes éjaculateurs précoces sont de plus en plus nombreux à consulter. Mais attention ! Les approches thérapeutiques diffèrent et plusieurs ne tiennent pas compte des vraies causes de l’EP, ni du plaisir qui doit accompagner la prolongation de l’excitation. L’approche sexocorporelle est incomparablement la plus efficace et pourtant la plus brève pour traiter ce problème, car elle se base sur les réactions physiologiques qui provoquent l’éjaculation précoce mais aussi du plaisir que doit retirer un homme lorsqu’il apprend à prolonger son excitation. Avec cette approche, ce problème peut être résolu en quelques semaines de façon durable.

Mise au point concernant l’éjaculation précoce

Les sexologues parlent d'éjaculation précoce lorsqu’elle survient de manière incontrôlable après quelques secondes à une minute, et de "rapide" lorsqu’elle survient après deux minutes environ après le début de la pénétration. L’éjaculation précoce est dite primaire quand elle a toujours été présente chez un homme, et secondaire quand elle apparaît après une période de sexualité sans ce problème ou avec certaines femmes seulement, ce que l’on appelle alors situationnelle.

Les causes physiques ou organiques de l’éjaculation précoce

Elles sont très rares, mais cela peut se produire. Comme chez certains hommes souffrant d’une difficulté à découvrir leur gland (phimosis); d’une inflammation de l’urètre; ou encore d’un prépuce trop court par exemple. Ces situations nécessiteraient une intervention chirurgicale ou des médicaments. Ce qui ne signifie pas que l’éjaculation précoce serait solutionnée pour autant.

Les facteurs psycho-émotionnels

On retrouve plus souvent des hommes ayant développé du stress et de l'anxiété de performance parce qu’ils souffrent d’éjaculation précoce, que l’inverse c’est-à-dire, des hommes qui seraient devenus éjaculateurs précoces parce qu’ils seraient stressés et anxieux. Le stress et l’anxiété découlant de l’éjaculation précoce sont souvent amplifiés face à une partenaire qui ne souhaite ou ne peut jouir que par une pénétration plutôt longue. Ou encore, par des rapports sexuels peu fréquents et espacés de plusieurs jours, voire même de plusieurs semaines. Ce qui peut avoir pour effet d’augmenter la nervosité des hommes déjà facilement excitables, surtout s'ils ont une forte libido. Ce cercle vicieux favorisera alors davantage l’éjaculation précoce. Des conflits relationnels avec la partenaire peuvent parfois être à l’origine de difficultés à contrôler l’excitation et provoquer l’éjaculation précoce. Mais l’inverse aussi se produit, c’est-à-dire, l’apparition de conflits relationnels découlant de l’éjaculation précoce qui perdure depuis trop longtemps.

Les facteurs physiologiques

Voici les grands coupables ! Ont sait maintenant que l’éjaculation précoce est provoquée par les pressions musculaires exercées sur la congestion sanguine du pénis en érection. Ces pressions sont produites par les contractions musculaires des muscles fessiers ; des muscles PC situés sous les testicules ; des muscles abdominaux, qui empêchent souvent de respirer librement en raison de la posture et de la manière de bouger d’un homme, dans n’importe quelle position. Ces facteurs physiologiques sont, de loin, responsables du manque de contrôle et du déclenchement des spasmes éjaculatoires. Que faire alors ? Si vous voulez parvenir à moduler ou à gérer votre excitation avant d’éjaculer, vous devez savoir comment déjouer les réactions physiologiques qui se produisent dans votre corps sous l’effet de l’excitation sexuelle et qui vous jouent tant de mauvais tours, à vous qui êtes très facilement excitables.

De simples habiletés corporelles

Si vous ne faites rien, vous demeurerez Éjaculateur Précoce. Mais en apprenant certaines habiletés corporelles, comme respirer adéquatement et bouger dans diverses positions de manière à éviter les tensions musculaires impliquées dans le déclenchement des spasmes éjaculatoires, vous parviendrez à prolonger votre excitation avec votre partenaire et à partager avec elle un maximum de plaisir, en quelques semaines seulement. Une méthode ou une technique qui ne tient pas compte du plaisir de l’homme, pourvu qu’il n’éjacule pas, devient parfois un effort et un désagrément pour l’homme et aussi pour la femme. La thérapie sexocorporelle est sur vidéo. "Solution pour en finir avec l’éjaculation précoce", cette vidéo basée sur les 30 années d’expérience de Nicole Audette et de réussites cliniques dans ce domaine, vous apprendra, étape par étape, comment développer les habiletés corporelles nécessaires pour prolonger votre excitation, en ressentant le maximum de jouissances, que vous partagerez avec votre partenaire. Retrouvez toutes les vidéos de Nicole Audette en cliquant ICI.

Les femmes qui subissent l’éjaculation précoce…

Car bien des femmes dont le partenaire est un éjaculateur précoce ne leur en parlent pas pour ne pas accabler leur conjoint. Mais elles n’en sont pas moins frustrées et finissent souvent par éviter les relations sexuelles. Ce manque de dialogue et de sexualité peuvent entraîner d’autres problèmes dans le couple. Certaines, au contraire, manifestent leur frustration, ce qui ne règle rien mais peut toutefois permettre d’entreprendre une démarche de la part du couple ou du conjoint. Mais avec l’approche sexocorporelle, c’est surtout monsieur qui doit développer certaines habiletés corporelles puisque c’est lui qui doit apprendre comment gérer son excitation. L’éjaculation précoce n’est pas une maladie mais on peut en guérir! L’éjaculation précoce n’est pas une maladie et ne provient que rarement d’un trouble psychologique. Des habiletés corporelles à développer. Puisque ce sont des réactions musculaires qui sont en grande partie responsables de cette dysfonction chez les hommes qui sont particulièrement facilement excitables et incapables de contrôler leur excitation, c’est la démarche la plus logique, la plus efficace et la plus durable.Cette démarche consiste d’abord à faire prendre conscience à ces hommes des tensions musculaires qui font pression sur la congestion sanguine de leur pénis lorsqu’ils bougent en faisant l’amour. Devant cette évidence, ils comprennent que tant qu’ils ne modifieront rien à leurs manières de faire, ils reproduiront toujours le même " pattern " et demeureront alors éjaculateurs précoces. C’est une réalité de plus en plus reconnue par la science. D’ailleurs, les hommes qui en souffrent sont généralement en bonne santé physique, mentale et sexuelle, dans le sens qu’ils peuvent être des hommes tendres et sensuels, habiles à caresser, mais ils sont incapables de contrôler leur excitation dans le vagin. La plupart en sont désolés et se sentent coupables, anxieux et inadéquats face à leur partenaire, qui ne peut parvenir à l’orgasme vaginal lors de la pénétration d’une trop courte durée. Il semble qu’environ 35% des hommes sont incapables de maintenir la pénétration au-delà d’une minute ou deux. Cette difficulté sexuelle, vécue par des milliers d’hommes sur la planète, est scientifiquement explicable. Elle a pour cause première des réactions physiologiques propres aux hommes lorsqu’ils sont sexuellement excités. Ce sont des contractions musculaires faisant pression sur la congestion sanguine du pénis en érection lors de l’excitation et surtout de la pénétration. Ces contractions se produisent et sont amplifiées selon la posture et la manière de bouger des hommes. Sans compter certains muscles dont ils n’ont pas conscience et qui se contractent à leur insu.

Une solution à votre portée

Grâce à l'approche sexocorporelle, parfaitement adaptée pour solutionner cette difficulté , il n’est pas rare que l’éjaculation précoce se règle en 4 à 8 rencontres durant lesquelles l’homme développe les habiletés corporelles qui agissent directement sur ses réactions physiologiques, lui permettant ainsi de pouvoir gérer son excitation dans le vagin de sa partenaire. Une thérapie personnalisée Il existe plusieurs types d'éjaculateurs précoces ou rapides. C’est donc un avantage de pouvoir consulter individuellement ou en couple, lorsque c’est possible. Nicole Audette peut alors intervenir et voir à ce que les habiletés à développer soient correctement effectuées. Si des consultations s’avèrent impossibles, son "Programme" sur vidéo demeure la meilleure solution. Elle y enseigne les mêmes habiletés. La seule différence, c’est qu'elle est virtuellement avec vous pour vous les apprendre. Ne gâchez pas votre vie relationnelle et commencez votre " guérison " au plus tôt, car ce problème se règle très bien par ces habiletés axées sur le plaisir et non la contrainte et la retenue. Consultez en sexologie

Nicole Audette

Nicole Audette © https://nicoleaudette.com/ Nicole Audette, sexologue et phychothérapeute depuis 30 ans, Experte reconnue du contrôle éjaculatoire, formatrice auprès de nombreux sexologues tant au Québec qu’en Europe. Elle a travaillé avec des centaines d’hommes qui se sont débarrassés de leur éjaculation précoce en très peu de temps. Bien des gens croient, à tort que les difficultés sexuelles qu'ils vivent, individuellement ou avec leur partenaire, mettront des années à se régler. Ce n'est que très rarement le cas. Son expérience clinique de sexologue experte de l'approche sexocorporelle par exemple, en donnent des preuves évidentes depuis des années. Et ce, que ce soit pour un problème d'éjaculation précoce ou rapide, d'anxiété de performance ou de sexualité compulsive. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de Nicole Audette

