La solidarité pour lutter contre la pauvreté

Solidarité et refus de la misère - La vie du bon côté - 20/01/2021 Action Vivre Ensemble soutient des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et mène des campagnes de sensibilisation aux causes de la pauvreté. Nous accueillons Renato Pinto, coordinateur d’Action Vivre Ensemble pour discuter de l'importance de la solidarité.