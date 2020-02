Vivre mieux au travail, c’est ce que nous propose Sophie Geilenkirchen Fondatrice de Work In Joy. Convaincue de l’importance et des bienfaits du sommeil, Sophie en a fait sa spécialité pour offrir aux entreprises des pauses régénératrices, aussi bien aux employeurs qu’aux employés parce que oui, nous sommes tous égaux face à ces besoins de petites pauses.

La sieste, l’alliée de votre productivité La sieste au travail pour réveiller sa productivité - © Maskot - Getty Images/Maskot Les entreprises reconnaissent de plus en plus que pour être productif sur le long cours, il s’avère que faire une sieste en début d’après-midi est bénéfique. En effet le pic de vigilance semble perdre de sa superbe en ce moment-là. S’octroyer une pause, fermer les yeux même tout simplement, relâcher les muscles, respirer calmement est la meilleure des choses à faire. On sort alors de cette pause ré-énergisé et de bonne humeur… What’else ? On retrouve la banane en quelque sorte. Convaincre les managers n’est pas toujours aisé. Il y a les convaincus et puis… les autres ! Ces derniers assoiffés de statistiques prouvant du fait se mettent alors à l’évidence chiffres à l’appui. Savez-vous que 62% des personnes (selon une étude française) présenteraient un problème face au sommeil ! Si on part cependant de la seule et unique évidence déjà qui en dit long : celle que le cerveau et le corps ne sont pas faits pour fonctionner en continu. Faire des pauses et donc du bon sens et PRIMORDIAL pour assurer l’efficacité sur le long cours. Les mentalités changent fort heureusement et ce type de pratique connaît ses heures de gloire au Japon et en Suède principalement. Ce sont des adeptes de la petite sièste, de la pause. Prendre soin de son corps, de soi, de son sommeil : c’est un pilier fondamental de la santé ! Et ce, quel que soit l’âge de la personne. Et oui, nous sommes tous égaux face à cette réalité. Les pauses réparatrices sont essentielles.

La pause réparatrice La sieste au travail pour réveiller sa productivité - © Henrik Sorensen - Getty Images Si on part du fait que 62% de la population est en souffrance face au sommeil, il importe alors de prendre son bien en urgence. Et donc : STOP : on s’octroie une pause. Une pause énergisante, une sieste réparatrice de 20 minutes maximum est l’idéal. Cela permet de récupérer un cycle de sommeil équivalent à deux heures ! Pourquoi 20 minutes ? Pour ne pas aller dans le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Il vous faudrait presque d’une à deux heures pour sortir de cet état d’endormissement. La micro-sieste c’est aussi selon le rythme de chacun. Ecoutez votre corps, il sera de tout bon conseil. Pour certains 8 minutes suffiront, pour d’autres ce sera la formule 20 minutes, là ou certains nous épatent en abusant seulement de 2-3 minutes pour un même effet, et oui… Chacun son rythme, et c’est si bien. La durée est aussi fonction de l’état de stress, de notre alimentation, de notre humeur,…

Work In Joy – Sophie Geilenkirchen - - © work in joy Sophie Geilenkirchen est la Fondatrice et Gérante de Work In Joy Après avoir obtenu une maîtrise en Administration des affaires en 1994 à l’Université de Liège, j’ai travaillé pendant 20 ans dans la gestion financière de plusieurs entreprises, dans des secteurs d’activité très variés. J’ai également exercé pendant plus de 5 ans les fonctions de Direction des Ressources Humaines ainsi que divers mandats d’administratrice.

Durant des années, Sophie était une véritable stakhanoviste du travail, combinant ses différents rôles de professionnelle, conjointe, maman,… "Ma bulle de ressourcement je l’ai trouvée en pratiquant le mouvement et la respiration dans les cours de Body Balance (LesMills). Portée par le bien-être que ces derniers m’apportaient, j’ai rapidement commencé à donner des cours dans la discipline. Les retours élogieux de mes élèves m’ont donné confiance et m’ont fait prendre conscience qu’une nouvelle compétence, couplée à un nouveau besoin, se développait en moi : la transmission. Le concept de WorkInJoy germait déjà dans ma tête depuis longtemps et c’est en 2015 que je me suis sentie prête à créer une société afin de proposer aux entreprises un ensemble de solutions pour créer et améliorer des conditions de bien-être au travail. Convaincue de l’importance et des bienfaits du sommeil, j’en ai fait ma spécialité pour offrir aux entreprises des pauses régénératrices, aussi bien aux employeurs qu’aux employés. En apportant cette touche personnelle différente pour changer le monde, j’ai trouvé un sens à mon activité. Mieux que ça, en m’alignant avec mes valeurs, j’y ai trouvé mon essence". (Sophie Geilenkirchen) Work In Joy – le site

