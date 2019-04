" La sexualité féminine, toute une histoire ! »

Sylvie Loumaye, sexologue, soulève quelques tabous tout en donnant des conseils concrets pour une sexualité féminine plus épanouie ! Qu’est-ce qui pèse encore sur les épaules des femmes aujourd’hui en matière de sexualité ? Comment y apporter plus de légèreté et de respect ? Comment l’aborder sans fausse pudeur ? Tous les hommes et les femmes souhaitent prendre soin d'eux et de leur couple. Le plaisir et le désir féminin restent pourtant chargés d’un délicat héritage transgénérationnel !