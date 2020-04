La répartition des tâches ménagères... Un sésame pour la bonne santé du couple !

Ann Van den Hautte nous aide à faire le ménage et à répartir au mieux l'ensemble des tâches entre les partenaires afin de prendre la vie du bon côté. Un podcast à l'effet tornade blanche pour rafraichir nos idées parfois préconçues en la matière et pour faire briller le couple sur le long terme.

Ann Van den Hautte est psychologue et coach rangement. Selon elle, le mauvais partage des tâches ménagères est un facteur déterminant dans le déséquilibre du couple…

Le partage équitable des tâches ménagères, ce n'est pas si compliqué...

Différence entre équitable et équilibre. Ce n’est pas un concours de qui fait le plus, ou d’en faire autant, chacun doit trouver son équilibre et que le partage soit juste pour les deux en fonction des horaires.

La communication. Qui veut faire quoi, qui aime de faire quoi, éventuellement c’est une discussion qui peut s’amorcer lors de conseils de famille et parler aussi sans accuser l’autre, parler de soi de ses émotions, de ce qui nous embête … Et trouver ensemble les solutions.

Déléguer. Il ne faut pas avoir des compétences particulières pour sortir les poubelles et il n’y a pas forcément une bonne ou une mauvaise façon de faire. Quand on délègue, il faut lâcher prise, lâcher le contrôle et pouvoir accepter que l’autre va pas forcément tout faire exactement comme nous l’aurions fait. L’important c’est que les poubelles soient sorties.

Faire ensemble. Ou faire en même temps, se dire par exemple qu’après le repas, il n’y a pas qu’une seule personne qui va ranger, faire la vaisselle, nettoyer la table … Tout le monde s’y met pendant le même temps et donc pas de frustration de devoir s’occuper de tout, seule, alors que Mr ou les enfants sont confortablement dans le canapé.