Sylvie HONORE // Par des pressions et des massages des zones spécifiques qui se trouvent dans les pieds, le réflexologue plantaire stimule les organes correspondants afin de les aider à s’auto-réguler et se détendre. Notre invitée : Anne Nasielski

La réflexologie plantaire - La vie du bon côté - 04/06/2020 Sylvie HONORE // Par des pressions et des massages des zones spécifiques qui se trouvent dans les pieds, le réflexologue plantaire stimule les organes correspondants afin de les aider à s’auto-réguler et se détendre. Notre invitée : Anne Nasielski

Par des pressions et des massages des zones spécifiques qui se trouvent dans les pieds, le réflexologue plantaire stimule les organes correspondants afin de les aider à s’auto-réguler et se détendre. La réflexologie plantaire, comment ça marche ? A qui s'adresse-t-elle ? On lève le voile sur l'ensemble de cette pratique et ses multiples bienfaits avec Anne Nasielski, diplômée en réflexologie plantaire.

La réflexologie plantaire, c’est quoi ?

La réflexologie plantaire est une médecine traditionnelle chinoise, utilisée depuis 5000 ans et arrivée en Europe comme médecine complémentaire depuis peu. En Chine, la réflexologie plantaire est considérée comme une médecine à titre principal, chez nous, on parle de médecine complémentaire (pas parallèle car elle et la médecine allopathique se touchent et se complètent pour optimiser les chances d’aller mieux). Depuis peu, certaines mutuelles interviennent d’ailleurs dans les frais des séances de réflexologie plantaire, comme pour l’ostéopathie.

Comment ça marche ?

Réflexologie plantaire © Tous droits réservés Dans nos pieds nous avons 7200 terminaisons nerveuses qui renvoient aux organes et parties de l’organisme. Mais comment arrive l’information du pied à l’organe ? Le lien s’établit entre les zones réflexes des pieds et les organes et parties du corps par l’intermédiaire du cerveau et de la moelle épinière. La partie du cerveau qui entre en action est le cerveau reptilien qui est la zone du cerveau réflexe, d’où le nom "réflexologie plantaire". La réflexologie plantaire fait appel au réflexe animal, par comparaison et différenciation avec les décisions conscientes de ce que l’on fait ou ne fait pas et les décisions inconscientes qui sont guidées par des schémas intégrés mais qui ne font plus appel à une réflexion (comme par exemple la différenciation entre le Bien et le Mal intégrée depuis la tendre enfance). Des exemples de réflexes animal : lorsque l’on pose sa main sur une plaque de cuisson chaude on l’enlève immédiatement sans avoir besoin d’y réfléchir, c’est un réflexe. Et, même si l’on décide de se brûler, il nous sera quasi impossible de laisser la main sur une telle source de chaleur, le réflexe animal étant plus fort que la décision ;

lorsque l’on jette un bébé dans l’eau même s’il ne sait pas nager il se débat pour chercher de l’oxygène, c’est un réflexe de survie… Nous fonctionnons tous avec des réflexes corporels de survie, c’est en effet ce que l’on appelle "réflexe animal" qui fait appel à notre côté d’animal avant d’être des êtres pensant… Par des pressions et des massages des zones spécifiques qui se trouvent dans les pieds, le réflexologue plantaire stimule les organes correspondants afin de les aider à s’auto-réguler et se détendre. Certaines zones résistent et ne se détendent pas, cela permet d’aller plus loin dans la compréhension de "ce qui coince" car cela donne des indications au réflexologue. Grace à ces indications, le réflexologue aura des informations qui aident à comprendre, ainsi il pourra corréler les problèmes vécus par la personne et les tensions qui se trouvent dans son corps. Prenons un exemple afin de rendre l’idée plus concrète : une cliente qui se plaint de migraines peut avoir différentes sources qui occasionnent les migraines. Avec la réflexologie plantaire en explorant les zones réflexes tendues au niveau des pieds on cherche et détecte des zones de tensions (cela peut être dans différentes zones réflexes comme le nerf optique, la mâchoire, la nuque, le foie, etc.). Grâce à cela il sera intéressant et utile de trouver l’origine ou les origines de ce qui se transforme en symptômes pour tenter d’aider la personne au mieux… En résumé les bienfaits et les limites de la réflexologie plantaire sont les suivants : La réflexo ne remplace pas un traitement médical, elle ne guérit pas de maladies graves mais elle procure de nombreux bienfaits, même dans le cas de maladies graves : Elle soulage les tensions et cherche leurs origines.

Elle améliore la circulation sanguine et active le système lymphatique.

Elle rééquilibre et dynamise l’organisme.

Elle facilite l’élimination des toxines.

Elle favorise une détente profonde.

Elle aide très pratiquement dans les cas de migraines, de problèmes digestifs, de troubles hormonaux, d’anxiété, de stress, d’insomnie et d’autres inconforts subis au quotidien.

A qui s’adresse la réflexologie plantaire ?

La réflexologie plantaire s’adresse à toute personne soucieuse de son bien-être et ouverte à une pratique psychocorporelle. Les plus jeunes clients d'Anne Nasielski sont des nouveaux nés, la plus jeune avait 14 jours, et sa plus vieilles cliente a 96 ans ! Il n'y a pas d'âge ! Il existe par contre quelques contre-indications. En effet les gens qui sont diabétiques ne peuvent recevoir des soins de réflexologie plantaire car l’invitation au corps à s’autoréguler est potentiellement dangereuse pour eux : le corps n’y arrivant pas il risque de faire une crise d’hypoglycémie réactionnelle. Il en va de même pour les femmes enceintes de moins de trois mois : durant cette période, il est primordial que le corps se centre sur la grossesse et il n’est pas recommandé d’interférer. Le troisième mois révolu, les futures mamans peuvent être reçues mais le réflexologue ne travaille en aucun cas les zones réflexes endocrines ni ce qui est génital durant toute la période de la grossesse. Il existe également des contre-indications locales là où une personne se serait fait greffer un organe. Effectivement, une invitation à une autorégulation inviterait la personne à rejeter ce qui lui a été greffé. C’est pour cela qu’en début de séance le réflexologue s’assure d’une série de choses comme la présence ou non d’un stérilet chez le femmes, la présence de tout autre corps "étranger" comme les implants dentaire auxquels le client ne pense peut-être pas spontanément. Une fois l’anamnèse établie, la séance peut commencer dans des conditions optimales.

Comment se déroule une séance ?

La personne installée confortablement dans un relax reçoit une couverture si elle le souhaite. Il est important qu'elle se sente bien... Le soin débute par un massage de détente qui permet d’apprivoiser les pieds ! Après l’anamnèse dialoguée avec le client, le réflexologue plantaire fait une seconde anamnèse d’observations et tactile : il regarde et touche les pieds, leur chaleur ou leur fraîcheur, leurs éventuelles maladie de peau, les déformations, les callosités… tous ces indices sont déjà bien précieux… Ensuite on lui fait choisir une huile essentielle qui agrémentera le beurre de karité bio utilisé pour la séance. La personne hume et choisi son huile essentielle en fonction des vertus attendues. Le massage des zones réflexes peut commencer. Le réflexologue aborde système par système afin de détendre chaque organe ou de ne pas y arriver comme l'explique Anne… " Une zone qui ne se détend pas cette fois-ci se détendra peut-être et même probablement lors d’un second essai… Des signes objectifs permettent de savoir si la zone traitée se détend ou non, reçoit l’information ou non… Par exemple, prenons la zone de la glande surrénale, cette glande qui produit l’adrénaline et qui travaille beaucoup en cas de stress. Lorsque celle-ci ne se détend pas la zone du pied devient rouge, l’information ne dépasse pas la barrière cutanée, ça ne marche pas… Par contre si la zone réflexe de la zone surrénale accepte de se détendre, elle change de texture, la peau devient molle à cet endroit et parfois même transpire. D’autres zones indiquent par d’autres moyens si l’information est transmise ou pas. Prenons la zone de l’hypophyse, ce chef d’orchestre du système endocrinien, lorsque la stimulation fonctionne la personne ressent comme une petite décharge ou une petite pique… Je préviens toujours au préalable, ça peut impressionner mais les clients reviennent ! Si, à cet endroit, il n’y a pas cette petite douleur c’est que l’information n’est pas enregistrée par l’hypophyse…" Certaines personnes se détendent tellement qu’elles s’endorment, d’autres posent des questions afin de comprendre tout ce qui se passe. A la fin de chaque séance Anne Nasielski explique ce qu'elle a perçu et pose d’éventuelles questions pour s’assurer de la justesse de ce que les pieds ont révélés. Un petit temps de repos est prévu après chaque séance et un verre d'eau est offert. Le soin continue à faire travailler le corps après la séance, c’est pourquoi un suivi post séance est proposé par mail ou par téléphone. Le but est de rester à disposition des clients qui souhaitent poser des questions ou témoigner de choses qui permettront d’aller plus loin durant la séance suivante.

Quelles sont les questions les plus souvent posées ?

Les questions qui reviennent le plus souvent sont des questions d’inconfort subi au quotidien. Dans l'ensemble, les personnes qui vont trouver Anne Nasielski sont des personnes qui souffrent de stress, d’insomnies, de fatigue chronique, de problèmes de migraines, de troubles digestifs divers (allant des maux d’estomac à la constipation…) mais également des bébés qui ont du reflux et dorment mal… Des personnes qui ont des problèmes de dos (en passant de la nuque aux douleurs lombaires et sacrées) et aussi des personnes qui souffrent de sciatique. Beaucoup de demandes de stimulation de grossesse également. Elle reçoit aussi beaucoup de gens qui souhaitent juste entretenir leur bien-être, prendre soin d’eux, se détendre ou retrouver leur dynamisme...

Anne Nasielski

Anne Nasielski © Tous droits réservés Sociologue et assistante sociale, Anne Nasielski est également formée en psychologie comportementaliste et systémique. Après des années au service du bien-être psychosocial, elle a eu envie de compléter sa pratique par des compétences plus proches du corporel. Une formation en réflexologie plantaire chinoise classique (avec Elisabeth Crousse de l’école CapriFolium) est venue s’inscrire dans cette lignée.



Vous souhaitez vous former à la pratique de la réflexologie plantaire ?

Possibilités de prendre des cours pratiques et théoriques en individuel ou en petits groupes. Initiation & perfectionnement & cours sur mesure. Comment prendre un rendez-vous ? Par email en cliquant ici ou par téléphone : 0497 33 76 14 Pour plus d'infos : retrouvez Anne Nasielski sur son SITE INTERNET et également sur sa page FACEBOOK

Chaque jour, prenez la vie du bon côté !