La prise de parole en public

Prendre la parole avec brio, captiver et persuader, vous en rêvez ! Oui, mais cela demande de la pratique. Vous n'avez pas le temps et cela vous assomme ? Plus d'excuses grâce au livre de Chilina Hills et Geneviève Smal : "97 exercices décalés pour prendre la parole". Vous trouverez des astuces pour créer une relation privilégiée avec le public, concevoir un message percutant et conquérir votre auditoire. Prendre la parole ne sera plus un moment d'appréhension mais un plaisir ludique.