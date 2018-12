La peur… amie ou ennemie de la sexualité ?

Chez la femme, l’angoisse de la pénétration et la peur de la douleur peuvent causer un vaginisme. Chez l’homme, la dysfonction érectile d’origine psychogène est très souvent liée à l’angoisse de performance. Etes-vous victime de vos peurs en matière de sexualité ? Comment gommez-vous l’anxiété de performance et dissipez-vous l’anticipation de l’échec ? Voyons avec Iv Psalti, sexologue, comment se concentrer sur le plaisir de recevoir et de donner des sensations… et pas le reste.