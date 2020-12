La parentalité positive : une éducation affective et émotionnelle qui répond aux besoins affectifs des enfants

La parentalité positive désigne un concept qui part d’un changement de point de vue : au lieu de se fonder sur une relation dominant-dominé, la parentalité positive considère que la relation parent-enfant est une relation être humain-être humain.

Le parent prend le rôle d’ " accompagnant ", à l’écoute active des besoins, des émotions et des sentiments de son enfant. Elle se fonde sur le dialogue, l’empathie, l’amour. La parentalité positive rejette toute forme de maltraitance physique ou psychologique. Il faut la voir comme quelque chose " qui apporte un plus ", un réel engagement vis-à-vis de son enfant.

On positive - On se respecte - On s’ouvre aux autres - On prend soin de la planète - On s’entraide - On devient citoyen