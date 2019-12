La Mincithérapie®, un voyage à la découverte de soi

Vous ne croyez plus aux régimes… Nous avons la solution !

Sophie Mercier, conseillère conjugale et coach en "mincithérapie®" met dans la balance cette approche encore peu connue qu’est la "mincithérapie®" et qui n’est pas un régime en soi.

C’est toute une philosophie de vie, un travail de reconnexion à soi, au corps, à son identité véritable, à ses besoins profonds. Bien des ingrédients libérant sont ainsi au menu du jour.

Pour ceux et celles qui sont convaincus que les régimes sont inefficaces et même parfois mauvais pour la santé, voilà un concept qui va vous intéresser.

On parle bien de méthode car "la Mincithérapie®" n’est pas un régime. On aborde le stress, les frustrations, la compensation, les émotions, mais aussi la découverte, la libération, la rencontre avec le soi vivant, le soi vibrant.

Perdre du poids sans faire régime, c’est ça l’idée, la belle idée.

On enlève les "couches de protection" en quelque sorte. Pourquoi on se protège ?, pourquoi on essaie de se cacher ?… Qui voudrions-nous être et que nous nous empêchons d’être ? On vit des frustrations et du coup on va dans la compensation, dans la nourriture.

On travaille sur les croyances limitantes, les non-dits, les interdits,… On va chercher en soi les réponses, on vise à être soi-même. Explorer ces couches, nos masques, cela nous invite à travailler sur soi. C’est une mise à nu !

A partir du moment où l’on s’aime, on ne fait plus n’importe quoi avec soi-même !

C’est en nous comprenant que l’on va pouvoir répondre à nos véritables besoins. La mincithérapie, c’est une thérapie du corps, de l’esprit.