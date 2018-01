La Mincithérapie n’est pas un régime !

C’est un travail de reconnexion à soi, au corps, à ses besoins profonds. France Verheyden , thérapeute et Sophie Mercier conseillère conjugale, ne parlent pas de diététique mais bien de stress, de frustrations, de compensation, d’émotions ! La Mincithérapie est une méthode respectueuse du corps et de l’esprit, c’est l’art de vivre avec Soi-M’Aime. La nourriture est devenue un doudou consolateur. Comment bien manger pour perdre du poids et retrouver du sens dans tout ça ?

Se priver de nourriture est en totale contradiction avec le principe même de la vie.

Notre corps nous parle, si on a tendance a prendre du poids, c'est que quelque chose ne va pas en notre vie, on va chercher du plaisir là où on le trouve le plus facilement: la nourriture !

La Mincithérapie est une philosophie de vie, on apprend à s'écouter, à se respecter. Apprendre à être heureux, à rayonner de l'intérieur est essentiel. Le reste suit tout naturellement.

Faire régime est être dans la frustration, le contrôle, la privation, ... La Mincithérapie invite à la connexion avec notre ETRE. C'est un travail sur soi, c'est se remettre en question, aller creuser et aller chercher nos ressources, voir où est notre véritable moteur, détecter ce qui nous fait vibrer. C'est vivre avec soi-M'AIME.

Notre capacité à nous adapter aux situations est à la fois une chose magnifique mais aussi la pire. La nourriture, l'alcool, le tabac peuvent ainsi devenir une compensation en soi.

L'ocytocine (l'hormone de l'amour, du bien-être, du bonheur, du lien social,...) se libère en nous quand on est en cohérence, en équilibre avec soi. On a tout en nous, toutes les clefs pour notre bien-être. Il faut parfois enlever des couches et des couches pour retrouver cette harmonie, cet état d' Etre.

On est là avant tout pour se faire du bien ! Il n'est pas d'aliment interdit, on se fait plaisir MAIS on savoure l'aliment - on mange en pleine conscience. On s'écoute, on se respecte, ... et du coup le corps nous renvoie les messages de ce qui lui fait véritablement du bien côté santé !