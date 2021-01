La méthode Montessori pour apprendre à écrire

L'écriture est très importante car essentielle au développement de certaines de nos aptitudes. Comment stimuler l’envie de l’enfant à apprendre à écrire et à lire, en respectant son rythme naturel ? Notre invitée : Charlotte Poussin , auteure de " Mon cahier Montessori pour apprendre à écrire et à lire " .

L'enfant qui regarde, reconnaît et touche les lettres dans le sens de l'écriture, se prépare à l'écriture et à la lecture simultanément. - Maria Montessori

Apprendre à écrire avec la méthode Montessori est de plus en plus utilisé dans les classes maternelles ou en début de primaire. Ce type de calligraphie aide les enfants à contrôler le mouvement de leur main qui effectue les traits.

Les recherches de Maria Montessori, pour la reconnaissance des droits de l'enfant, se portent principalement sur les enfants avec une déficience mentale ou porteurs de troubles mentaux, qu'elle rencontre dans des asiles et des cliniques psychiatriques. Pendant plusieurs années, elle étudie leurs comportements, leur sens de l'observation, leurs atypicités et met en lumière plusieurs principes éducatifs qui semblent être adaptés à ces enfants. En parallèle, elle forme plusieurs éducateurs à ce qui était appelé à l'époque " l'observation et l'éducation d'enfants faibles d'esprit " et parvient à ce que ces enfants " déficients " apprennent à lire, à écrire, voire à passer des examens. En 1901, elle est parfaitement convaincue que ses méthodes peuvent s'appliquer à des enfants non porteurs de troubles mentaux. Ainsi, en 1907, sa première école ouvre ses portes à Rome. La méthode Montessori est née.

Pour Maria Montessori, l'enfant est un être à part entière et pas un être en devenir. Il a besoin d'amour, de confiance et de soutien, comme un adulte. Et l'adulte est là pour apprendre à l'enfant à faire seul et pour respecter sa spontaneïté. L'enfant apprend d'abord par ses sens en expérimentant ce qui est autour de lui. Selon Maria Montessori, si l'enfant agit par et pour lui-même c'est un enfant discipliné et heureux.

Plutôt qu’une méthode, l’approche Montessori est un état d’esprit qui place l’enfant au centre, le considérant avec le plus grand respect, dans sa globalité et son unicité. L’enfant porte en lui un potentiel immense et le pouvoir de s’auto-éduquer s’il est placé dans un environnement préparé et adapté à ses besoins, favorable à son épanouissement. Il est alors actif dans ses apprentissages, créatif et ouvert au monde. Sa confiance dans la vie lui permet de devenir un individu positif, avec une bonne estime de soi, une véritable autonomie qui va de paire avec la confiance en soi. Ces qualités lui permettent d’être serein, en paix avec lui-même et donc avec les autres.

Maria Montessori considérait l’éducation comme un moyen d’améliorer la vie psychique de l’enfant pour qu’il se développe harmonieusement. Elle souhaitait pour cela mettre un terme au conflit récurant et à l’incompréhension réciproque qui règnent trop souvent entre l’enfant et l’adulte.

Pour cela il y a une clé : l’adulte doit simplement cesser de se considérer comme supérieur à l’enfant. Nous avons autant à apprendre des enfants qu’ils ont à apprendre de nous. " L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source qu’on laisse jaillir ", disait Maria Montessori. Il ne s’agit pas de le modeler, mais de l’aider à devenir lui-même, avec ses qualités propres et sa personnalité épanouie. Bien sûr, cela ne va pas sans adopter les règles de la culture et de la société dans laquelle il grandit. Il s’agit de transmettre en trouvant le juste équilibre entre l’exigence et le laisser-faire.