La "Méthode des 12 moi"

C’est une méthode pour jeunes en difficulté et en décrochage scolaire. Cette technique développée par Marie Bodson permet de dresser 12 profils de fonctionnement et d’apprentissage compte tenu du mois de naissance de l’intervenant. Cette méthode cerne rapidement la manière de faire de chacun, les forces et atouts qu’il possède, les blocages ou difficultés propres à chaque profil. Elle rend chacun acteur de sa réussite et de sa vie par la connaissance de soi !