La méditation de Pleine conscience... Un Art de VIVRE !

Hmmm ça va être zen ce petit moment que l’on va partager ensemble. Sylvie Honoré nous propose un podcast sur La méditation de Pleine Conscience, la plus répandue dans le monde Occidentale. A ses côtés : Ronald Isaac, accompagnateur de Méditation Pleine Conscience qui nous invite à laisser quelque peu de côté les clichés bien connus sur cette pratique pour nous inviter davantage à accueillir toute la richesse de cet ART DE VIVRE. Ne vous mettez pas en position lotus, on abandonne cette imagerie spontanée et on accueille tout simplement ce qui vient… du bon côté !

La pleine conscience… C’est quoi ? La méditation Pleine conscience, un Art de VIVRE - © Tous droits réservés C’est un ART DE VIVRE C’est d’être présent à ce qui apparaît dans notre quotidien, être dans une relation apaisée avec ce qui apparaît dans nos vies. On connaît tous la rumination mentale, ce manège incessant des pensées qui est de nature humaine. Personne au monde n’arrête de penser mais la pleine conscience invite plutôt à se demander comment on est en relation avec ces pensées anxiogènes ou de toute autre nature. Parce qu’on peut les suivre sans les croire ! Ces pensées sont souvent si loufoques alors il est bon de prendre de la distance, d’avoir du recul et de se dire que tout est ok. "Je ne suis pas cette pensée anxieuse qui ne me fait pas du bien". On s’ouvre alors à une autre manière de voir les choses.

Les sessions de pleine conscience La méditation Pleine conscience, un Art de VIVRE - © Tous droits réservés Dans la méthode de réduction du stress par la Pleine conscience par exemple, il est un processus de groupe qui est mis en place. On est ENSEMBLE pour plusieurs semaines (8 semaines) et des choses se passent. Un travail de 45' par jour est demandé entre ces séances, ça demande donc un véritable engagement. C’est un entraînement du corps et de l’esprit. Le corps est toujours dans le moment PRESENT – alors que l’esprit se balade entre le passé, le futur, les rêveries,… On apprend à revenir à SOI, à ce que l’on vit là MAINTENANT.

Comment j’accueille ce qui est, ce qui apparaît ? La méditation Pleine conscience, un Art de VIVRE - © Tous droits réservés Il faut que je sois calme, moins stressé(e) La force de cet engagement est donnée rien qu’en son énoncé… On y perçoit toute la pression que l’on se met déjà, toute l’exigence de l’objectif,… La pleine conscience invite simplement à apprendre à vivre avec ce qui se présente à nous et à comprendre comment je suis en relation avec cela. On lâche, on respire, on laisse aller, on se libère et on accueille simplement ce qui se présente à nous. On lâche le contrôle, on est alors dans une certaine forme de liberté par rapport à ce qui se produit en nous et à l’extérieur de nous. La méditation ce n’est pas étouffer ses émotions, être zen et plus rien ne nous touchera, non… C’est "comment j’accueille ce qui continuera à apparaître, que ce soit les choses sympas ou moins sympas ! ".

Ronald Isaac La méditation Pleine conscience, un Art de VIVRE - © Tous droits réservés Sur le chemin de l’authenticité… "J’ai débuté la méditation de pleine conscience pour réduire stress et anxiété et j’y ai découvert plus de liberté et d’humanité. C’était inattendu. Je me suis alors passionné pour cette quête : se reconnecter à ce qui est vivant en nous ! Transmettre cette pratique et ses valeurs, c’est ma contribution à construire un monde bienveillant et plus ouvert. J’ai une immense joie à partager la pleine conscience au sein des groupes pour y vivre notre fragile et magnifique condition humaine… tous dans le même bateau… Outre les stages et les retraites silencieuses en Belgique et en France, je suis formé aux Fondamentaux du programme MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) à l’Institut Pleine Conscience près de Louvain-la-Neuve. Je souhaite développer la méditation de pleine conscience dans la région de Mons et alentours. Je collabore déjà avec plusieurs centres de bien-être et propose des cycles d’initiation et d’approfondissement en fonction de l’expérience de chacun. J’interviens en entreprise et je donne également des ateliers-conférences sur le thème de la pleine conscience. A terme, je souhaiterais organiser des stages résidentiels et des retraites dans la région. Merci de me suivre sur ce chemin cultivant authenticité et humilité… Ronald " (source : Méditation Mons) La page facebook – Méditation Mons Le site : "Sport et Vous" à Genly.

