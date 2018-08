La marche et ses bienfaits !

Faites-vous de la marche ? Avez-vous marché pendant vos vacances ? Comment utiliser la marche et à quel rythme pour apaiser vos émotions, retrouver confiance en vous, décupler votre créativité, vous reconnecter à votre plus belle énergie et avoir le corps de vos rêves ? André Roberti vous explique comment retrouver l'énergie, la santé et la sérénité en se reconnectant à soi-même ? Vous qui marchez pour tout cela… Venez prendre la parole dès 13h00 !