La maladie mentale touche de plus en plus de personnes dans notre pays

Céline Jacobs souffre de bipolarité et son compagnon est schizophrène. La maternité a révolutionné l’existence de la jeune femme. Dans son livre “Petit Tom : Né dans une famille différente”, elle parle à son fils. Elle veut lui permettre plus tard de comprendre sa vie et le contexte familial particulier dans lequel il a grandi. Cet ouvrage vous invite à une réflexion sur votre propre histoire, sur la parentalité et la maladie. Dès 13h, racontez-nous comment, vous aussi, vous gérez la maladie…