La maladie de Lyme

C’est l’une des maladies les moins comprises. Les scientifiques et médecins ont souvent des points de vue très opposés. Il s'agit d'une maladie infectieuse due à une bactérie transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée. Non traitée, elle évolue sur plusieurs années ou décennies en trois stades de plus en plus graves. Avec Sandrine Banas et Marleen Deglin parlons des symptômes, des modes de transmission, des controverses, de la prévention, des mauvais diagnostics parfois posés.