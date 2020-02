La lithothérapie... Une pierre au jardin des médecines douces

Sylvie HONORE // Pour comprendre le fonctionnement de la lithothérapie, il faut dans un premier temps reconnaître l’existence d’énergies non visibles qui nous composent et qui composent tout ce qui est manifesté, une aura d’énergie qui est aussi réelle que ce que vos yeux vous permettent de voir du plan physique... Sylvie Honoré reçoit Serge Deloos, qui en dit plus au sujet de cette méthode de soin par les pierres et les cristaux

La lithothérapie : une pierre dans le jardin des médecines douces ? - La vie du bon côté -... Sylvie HONORE // Pour comprendre le fonctionnement de la lithothérapie, il faut dans un premier temps reconnaître l’existence d’énergies non visibles qui nous composent et qui composent tout ce qui est manifesté, une aura d’énergie qui est aussi réelle que ce que vos yeux vous permettent de voir du plan physique... Sylvie Honoré reçoit Serge Deloos, qui en dit plus au sujet de cette méthode de soin par les pierres et les cristaux

On s'ouvre à de toutes bonnes vibrations ce jour avec Sylvie Honoré qui vient de rencontrer Serge Deloos; pratiquant de la lithothérapie bioénergétique. De bonnes ondes, de belles énergies se sont ainsi croisées autour de ces 1001 pierres qui ont délivré leur secret, leur énergie si singulière et authentique. On partage avec vous tout ce champ vibratoire pour découvrir ainsi cet univers de la lithothérapie. La lithothérapie : le soin par les pierres et les cristaux. L’engouement autour de la lithothérapie n’est pas nouveau. Cette pratique qui prétend soigner toutes sortes de maladies à l’aide de simples cristaux a été popularisée dans les années 1970 par le mouvement New-age, comme le relate le pharmacien Pierre-Yves Boudard dans sa thèse publiée en 2005. Depuis quelques années, de nombreuses stars, comme Naomi Campbell ou Adele, ne cessent d’en faire l’apologie. Des articles de presse et reportages télévisés enthousiastes lui sont fréquemment consacrés. Depuis 2017, on ne compte plus le nombre d’émissions qui en ont fait les louanges… Pour comprendre le fonctionnement de la lithothérapie, il faut dans un premier temps reconnaître l’existence d’énergies non visibles qui nous composent et qui composent tout ce qui est manifesté, une aura d’énergie qui est aussi réelle que ce que vos yeux vous permettent de voir du plan physique. Ces énergies subtiles qui nous composent sont les manifestations de notre état d’être aux niveaux émotionnel, mental et spirituel. Si nous changeons d’émotion nous changeons la fréquence vibratoire de notre émotionnel. Les minéraux ont une énergie forte avec des caractéristiques très marquées en fonction de leur composition et cristallisation, une énergie subtile et stable qui est utilisée en lithothérapie pour influencer notre corps subtil et obtenir des améliorations de notre état d’être. La portée de ces améliorations est à prendre comme des aides agissant à des niveaux différents en fonction de la pierre utilisée. La lithothérapie bio-énergétique est un travail qui s'inscrit dans tout ce qui est médecines vibratoires et énergétiques.

Tout est fréquence et vibration La lithothérapie... Une pierre au jardin des médecines douces - © JGI/Tom Grill - Getty Images/Tetra images RF Tout ce qui se passe en nous, autour de nous est fréquence. On est dans un monde de vibrations. Une pierre a une fréquence propre et la tenir dans la main fait que notre corps est impacté directement par cette fréquence. si on choisit la bonne pierre, on oàuvre une porte pour faire un pas plus loin dans notre cheminement et notre évolution ! L'idée n'est pas de soigner les symptômes mais d'aller à l'origine de la cause de ce qui se passe pour les gens, ce qui se passe en eux. La lithothérpaie Bio-énergétique procède à une analyse du champ vibratoire de la personne, on sent alors où le blocage se trouve. Il est différentes techniques pour le décrypter. L'essentiel est d'apprendre d'ailleurs aux personnes de se connaître elles-mêmes et de devenir "maître de leur destin".

La pierre est comme une clef qui ouvre la porte La lithothérapie... Une pierre au jardin des médecines douces - © Ivan - Getty Images On a tous un vécu transgénérationnel, on a nos bonheurs, nos traumas, nos peurs, nos blocages, ... Et tout ça s'inscrit dans notre corps. Une pierre peut aider à désinscrire cela, à ouvrir une porte vers plus de lumière, pour faire un pas en plus. Bien souvent la pierre que l'on choisit d'instinct n'est pas celle qui va forcemment nous aider contrairement à ce que l'on croit. C'est en général une pierre que l'on choisit parce qu'elle correspond déjà à une qualité que l'on a en nous. La pierre avec laquelle on a plus de difficulté est en principe celle à laquelle il faut s'intéresser, elle serait plus le reflet de notre blocage.

Se reconnecter à soi et à la nature La lithothérapie... Une pierre au jardin des médecines douces - © Sy sarayut / 500px - Getty Images/500px Plus Les pierres les plus demandées sont celles de la protection. L' Etre humain a développé fortement le haut càd le mental, le contrôle, on est ainsi coupé de notre ressenti. On veut ainsi se protéger de ce qu'on visualise, des autres, du malheur, ... La reconnection avec la nature permet de se sentir plus à l'aise, plus rassuré, d'être bien daqnsd son corps. On n'a alors plus besoin de protection car on est connecté à la terre et on avance en confiance dans la vie. Cette reconnexion à soi, à la nature est essentiel pour le mieux-Etre.

Tous les jours, prenez la vie du bon côté La lithothérapie... Une pierre au jardin des médecines douces - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre I Phone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.

Serge Deloos La lithothérapie... Une pierre au jardin des médecines douces - © Tous droits réservés Serge Deloos - Sa page facebook