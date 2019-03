La jungle des comportements humains

Comment défaire les fausses croyances qui ont été programmées au cours de l’enfance et qui nuisent aux relations et à la réussite ? Pascale Piquet aide à comprendre les mécanismes de l’anxiété, du burnout et de la dépression pour en sortir à tout jamais. Pourquoi souffrez-vous et sur quoi reposent vos échecs professionnels ou personnels ? Votre vision de vous-même et des autres va changer radicalement, ce qui vous permettra de mettre en place vos stratégies gagnantes.