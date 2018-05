La jalousie masculine est-elle différente de celle des femmes ?

Les hommes seraient plus sensibles à l’infidélité sexuelle, les femmes à la désertion affective. En matière de jalousie, les hommes et les femmes auraient donc des comportements différents ? Les premiers voudraient être les meilleurs et les secondes, les seules. Pourquoi réagit-on si différemment ? Au-delà des degrés de jalousie propres à chacun, tout le monde n’a pas la même confiance en soi ou la même histoire. On fait le point avec Iv Psalti, sexologue.