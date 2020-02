La gestion des conflits… Une énigme à résoudre grâce au coaching

Gestion de conflits : un métier - 24/02/2020 En quoi consiste mon métier de formatrice en gestion de conflits ? Organiser des activités pour comprendre ce qui coince dans la communication entre les personnes, et trouver des réactions alternatives aux réactions automatiques, habituelles. Je propose un contenant sécurisant pour tester de façon ludique des techniques et choisir lesquelles appliquer ou pas dans la vraie vie. Questions que je me pose quand des personnes sont en conflit : qu'est-ce que la personne ne dit pas, dit mal ? Ressent même sans le savoir ? Qu'est-ce qui la met dans cet état concrètement ? Le déclencheur émotionnel est le point de départ à la discussion. La gestion de conflits reste une exploration, une énigme à résoudre car nous sommes tous différents et il y a 1001 manières de gérer le conflit. Le challenge est de comprendre le vécu de l'autre en étant témoin non jugeant de son ressenti (ni bien, ni mal, elle le vit comme ça). Et ainsi passer d'une logique morale (c'est ou tu es bien/mal) à une logique émotionnelle (qu'est-ce qui te/me fait du bien, du mal dans les tripes et quelles solutions créatives permettent de résoudre le désaccord ?). https://www.centre-sweetch.com/formation/ https://www.facebook.com/sweetchchangerendouceur/